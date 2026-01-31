Türkiye
İtalyan muhalefet lideri Rizzo: Avrupa Birliği, Rusya karşısında kaybetti
Partisinin kongresinde konuşan Rizzo, Avrupa Birliği’nin (AB) yalnızca Rusya ile giriştiği jeopolitik mücadelede değil, aynı zamanda üye ülkeler arasındaki entegrasyon süreci ve ekonomide de başarısız olduğunu ifade etti.Avrupa genelindeki politikaların olumsuz etkilerinin en net şekilde İtalya’da görüldüğünü belirten Rizzo, euroya geçişle birlikte halkın alım gücünün ciddi ölçüde daraldığını vurguladı.Rizzo, konuşmasında Avrupa’daki demografik çöküşe de dikkat çekti.Avrupa Birliği’ni “artık halkların anası değil, üvey anası” olarak tanımlayan Rizzo, mevcut yapının çöküş içinde olduğunu belirterek, “AB başarısız olmuştur. Bizim hedefimiz İtalya’nın gerileyişini durdurmaktır” ifadelerini kullandı.
i̇talya, avrupa birliği, ab, rusya, avrupa, ekonomi, entegrasyon
23:10 31.01.2026
İtalya'daki ‘Egemen Halk Demokrasisi’ partisinin lideri Marco Rizzo, Avrupa Birliği’nin Rusya ile giriştiği jeopolitik çekişmeyi kaybettiğini, bununla birlikte ekonomik ve entegrasyon politikalarının da çöktüğünü belirtti.
Partisinin kongresinde konuşan Rizzo, Avrupa Birliği’nin (AB) yalnızca Rusya ile giriştiği jeopolitik mücadelede değil, aynı zamanda üye ülkeler arasındaki entegrasyon süreci ve ekonomide de başarısız olduğunu ifade etti.
Bize propagandayla bambaşka bir film izletiliyor. Gerçekte olan ise şu: AB yalnızca Rusya ile giriştiği jeopolitik mücadeleyi kaybetmekle kalmadı, üye ülkeler arasındaki her türlü entegrasyon sürecini de, ekonomiyi de mahvetti.
Avrupa genelindeki politikaların olumsuz etkilerinin en net şekilde İtalya’da görüldüğünü belirten Rizzo, euroya geçişle birlikte halkın alım gücünün ciddi ölçüde daraldığını vurguladı.
Liretten euroya geçiş sırasında ortalama maaş yaklaşık iki milyon liretti. Bugün bin euro artık yoksulluk sınırı anlamına geliyor.
Rizzo, konuşmasında Avrupa’daki demografik çöküşe de dikkat çekti.
Geçen yüzyılın başında dünya nüfusunun üçte biri Avrupa'da yaşıyordu. Bugün bu oran yalnızca yüzde 7. Peki, 50 yıl sonra evlerinizde kimler yaşayacak? Çocuklarınız mı, gelecekteki torunlarınız mı?
Avrupa Birliği’ni “artık halkların anası değil, üvey anası” olarak tanımlayan Rizzo, mevcut yapının çöküş içinde olduğunu belirterek, “AB başarısız olmuştur. Bizim hedefimiz İtalya’nın gerileyişini durdurmaktır” ifadelerini kullandı.
