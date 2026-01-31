https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/italyan-muhalefet-lideri-rizzo-avrupa-birligi-rusya-karsisinda-kaybetti-1103171806.html

İtalyan muhalefet lideri Rizzo: Avrupa Birliği, Rusya karşısında kaybetti

İtalya'daki 'Egemen Halk Demokrasisi' partisinin lideri Marco Rizzo, Avrupa Birliği'nin Rusya ile giriştiği jeopolitik çekişmeyi kaybettiğini, bununla birlikte... 31.01.2026

Partisinin kongresinde konuşan Rizzo, Avrupa Birliği’nin (AB) yalnızca Rusya ile giriştiği jeopolitik mücadelede değil, aynı zamanda üye ülkeler arasındaki entegrasyon süreci ve ekonomide de başarısız olduğunu ifade etti.Avrupa genelindeki politikaların olumsuz etkilerinin en net şekilde İtalya’da görüldüğünü belirten Rizzo, euroya geçişle birlikte halkın alım gücünün ciddi ölçüde daraldığını vurguladı.Rizzo, konuşmasında Avrupa’daki demografik çöküşe de dikkat çekti.Avrupa Birliği’ni “artık halkların anası değil, üvey anası” olarak tanımlayan Rizzo, mevcut yapının çöküş içinde olduğunu belirterek, “AB başarısız olmuştur. Bizim hedefimiz İtalya’nın gerileyişini durdurmaktır” ifadelerini kullandı.

