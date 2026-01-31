https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/avrupa-liderlerinden-trumpa-karsi-gizli-plan-1103168712.html
‘Avrupa liderlerinden Trump'a karşı gizli plan’
Sputnik Türkiye
The New York Times’ın aktardığına göre, AB liderleri geçen hafta acil olarak toplanarak, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı kapsamlı ve gizli bir strateji... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
The New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri geçen hafta bir akşam yemeğinde araya gelerek, Donald Trump’a karşı gizli bir strateji geliştirdi. Planda, Trump’ın olası provokasyonlarına karşı misilleme tarifeleriyle karşılık verme ve Avrupa'nın ABD'ye olan askeri ve ekonomik bağımlılığını azaltma yer alıyor.Habere göre, liderlerin planı üç temel unsura dayanıyor: Trump'ın gelecekteki muhtemel provokasyonlarına karşı serinkanlı durmak, gerektiğinde misilleme tarifeleriyle karşılık vermek ve Avrupa’yı savunma ile ekonomi alanlarında ABD’ye olan bağımlılığından kurtarmak.Avrupa ülkelerinin, özellikle savunma kabiliyetlerini artırmak, ticari ilişkileri çeşitlendirmek ve Amerikan teknolojilerine olan bağlılıklarını azaltmak için harekete geçtikleri belirtildi.
The New York Times’ın aktardığına göre, AB liderleri geçen hafta acil olarak toplanarak, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı kapsamlı ve gizli bir strateji üzerinde anlaştı.
