İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor" ifadelerini kullandı.İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.
21:18 31.01.2026
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor" ifadelerini kullandı.
İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.
