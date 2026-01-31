https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/iran-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-laricani-muzakereler-icin-bir-yapi-olusturulmasi-sureci-1103170117.html
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor
poli̇ti̇ka
i̇ran
i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
güvenlik konseyi
ali laricani
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor" ifadelerini kullandı.İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.
i̇ran
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor" ifadelerini kullandı.
İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.