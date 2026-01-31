Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Trump, Netanyahu ve Avrupa ülkeleri bazı unsurları silahlandırıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Trump, Netanyahu ve Avrupa ülkeleri bazı unsurları silahlandırıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı Avrupa ülkelerinin, protestolar sırasında belirli grupları silahlandırarak... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu üyeleriyle katıldığı ve İran İslam Devrimi’nin 47. yılı münasebetiyle düzenlenen törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bazı Avrupa ülkelerinin, protestolar sırasında bazı unsurları silahlandırarak şiddet eylemlerine sebep olduğunu getirdi.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuya dair şu ifadeleri kullandı:'Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor'Pezeşkiyan, ülkesinde halkın ekonomik sorunlar başta olmak üzere çeşitli konularda duyduğu memnuniyetsizliğe atıf yaparak halka karşı davranış biçimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi.Pezeşkiyan, ülkesinde hiçbir gruba ayrıcalık tanınmamasını ve adalet ilkesinden taviz verilmemesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:Kendisine daha önce sık sık “Bu şekilde konuşma” uyarısı yapıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, “Peki neler söylemeliyim? Bu yapılması gerekenleri zaten yapmış olmalıydık. Sergilediğimiz tutum ile yerine getirmemiz gerekenler uyumlu olsaydı süreç acı bir hale gelmezdi” dedi.Bazı kişilerin 'rant yoluyla' büyük servetler elde ederken, halkın geniş kesimlerinin geçim sıkıntılarıyla boğuşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, “Ayrıcalıkçılığın ortadan kaldırılması ve kaynakların adil dağıtılması için Meclisin, din adamlarının, siyasetçilerin ve sivil toplum örgütlerinin samimi desteğine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, kendisi dahil tüm yetkililerin barışçıl protestocuların sesini dinlemek ve sorunlarını çözmekle görevli olduğu hatırlatmasında bulunarak, "Milletin sadakati toplumun parçalanmasına yönelik planları boşa çıkarsa da bu durum yöneticilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" diye konuştu.
16:20 31.01.2026 (güncellendi: 16:21 31.01.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı Avrupa ülkelerinin, protestolar sırasında belirli grupları silahlandırarak şiddet olaylarına yol açtığını dile getirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu üyeleriyle katıldığı ve İran İslam Devrimi’nin 47. yılı münasebetiyle düzenlenen törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bazı Avrupa ülkelerinin, protestolar sırasında bazı unsurları silahlandırarak şiddet eylemlerine sebep olduğunu getirdi.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

Bununla birlikte halk arasında ayrışma meydana getirmek istediler. Normal protestocu eline silah almaz, emniyet güçlerini öldürmez ve ambulanslar dahil hiçbir yeri ateşe vermez.

Herkes biliyor ki mesele yalnızca toplumsal protestolar değildi. Mevcut sorunlarımızı kullanarak toplumu kışkırtıyorlar ve toplumu bölmek istiyorlar.

'Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor'

Pezeşkiyan, ülkesinde halkın ekonomik sorunlar başta olmak üzere çeşitli konularda duyduğu memnuniyetsizliğe atıf yaparak halka karşı davranış biçimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi.
Pezeşkiyan, ülkesinde hiçbir gruba ayrıcalık tanınmamasını ve adalet ilkesinden taviz verilmemesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

Eğer halk genel olarak memnun olmazsa belirli bir azınlığın memnuniyetinin hiçbir faydası olmaz. Adalet ilkesiyle hareket eden bir hükümeti ve milleti hiçbir güç yıkamaz. Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Onları emir verdiğimiz kimseler olarak değil hizmet sunduğumuz kimseler olarak görmeliyiz.

Kendisine daha önce sık sık “Bu şekilde konuşma” uyarısı yapıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, “Peki neler söylemeliyim? Bu yapılması gerekenleri zaten yapmış olmalıydık. Sergilediğimiz tutum ile yerine getirmemiz gerekenler uyumlu olsaydı süreç acı bir hale gelmezdi” dedi.
Bazı kişilerin 'rant yoluyla' büyük servetler elde ederken, halkın geniş kesimlerinin geçim sıkıntılarıyla boğuşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, “Ayrıcalıkçılığın ortadan kaldırılması ve kaynakların adil dağıtılması için Meclisin, din adamlarının, siyasetçilerin ve sivil toplum örgütlerinin samimi desteğine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, kendisi dahil tüm yetkililerin barışçıl protestocuların sesini dinlemek ve sorunlarını çözmekle görevli olduğu hatırlatmasında bulunarak, "Milletin sadakati toplumun parçalanmasına yönelik planları boşa çıkarsa da bu durum yöneticilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" diye konuştu.
