https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-trump-netanyahu-ve-avrupa-ulkeleri-bazi-unsurlari-silahlandiriyor-1103166974.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Trump, Netanyahu ve Avrupa ülkeleri bazı unsurları silahlandırıyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Trump, Netanyahu ve Avrupa ülkeleri bazı unsurları silahlandırıyor

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı Avrupa ülkelerinin, protestolar sırasında belirli grupları silahlandırarak... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-31T16:20+0300

2026-01-31T16:20+0300

2026-01-31T16:21+0300

poli̇ti̇ka

donald trump

i̇ran

benyamin netanyahu

avrupa

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_0:134:2550:1568_1920x0_80_0_0_aaf95a727d6e96fee0d8e9d8a7320494.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu üyeleriyle katıldığı ve İran İslam Devrimi’nin 47. yılı münasebetiyle düzenlenen törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bazı Avrupa ülkelerinin, protestolar sırasında bazı unsurları silahlandırarak şiddet eylemlerine sebep olduğunu getirdi.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuya dair şu ifadeleri kullandı:'Halka karşı davranış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor'Pezeşkiyan, ülkesinde halkın ekonomik sorunlar başta olmak üzere çeşitli konularda duyduğu memnuniyetsizliğe atıf yaparak halka karşı davranış biçimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi.Pezeşkiyan, ülkesinde hiçbir gruba ayrıcalık tanınmamasını ve adalet ilkesinden taviz verilmemesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:Kendisine daha önce sık sık “Bu şekilde konuşma” uyarısı yapıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, “Peki neler söylemeliyim? Bu yapılması gerekenleri zaten yapmış olmalıydık. Sergilediğimiz tutum ile yerine getirmemiz gerekenler uyumlu olsaydı süreç acı bir hale gelmezdi” dedi.Bazı kişilerin 'rant yoluyla' büyük servetler elde ederken, halkın geniş kesimlerinin geçim sıkıntılarıyla boğuşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, “Ayrıcalıkçılığın ortadan kaldırılması ve kaynakların adil dağıtılması için Meclisin, din adamlarının, siyasetçilerin ve sivil toplum örgütlerinin samimi desteğine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, kendisi dahil tüm yetkililerin barışçıl protestocuların sesini dinlemek ve sorunlarını çözmekle görevli olduğu hatırlatmasında bulunarak, "Milletin sadakati toplumun parçalanmasına yönelik planları boşa çıkarsa da bu durum yöneticilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/iran-yakinlarinda-abd-kesif-ucagi-tespit-edildi-1103165351.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, benyamin netanyahu, avrupa, mesud pezeşkiyan