‘İngiltere’de eğitim alan Ukraynalı subayların çoğu cepheye gitmeden firar ediyor’
‘İngiltere’de eğitim alan Ukraynalı subayların çoğu cepheye gitmeden firar ediyor’
Sputnik Türkiye
31.01.2026
İngiltere’de askeri eğitim programına tabi tutulan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeliyle ilgili dikkat çekici bir iddia Rus güvenlik birimleri tarafından dile getirildi. Rusya’nın güvenlik yapılarından bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı subayların büyük kısmının, Ukrayna’ya gönderilmeden önce firar ettiğini söyledi.Kaynak, “Bir Ukraynalı askerin ifadesine göre, İngiltere’de sürdürülen eğitim programlarında birlik içi uyum ve koordinasyon çalışmalarına yeterli düzeyde önem verilmiyor. Bu nedenle subay kadrolarının çoğu, Ukrayna’ya sevk edilmeden hemen önce birliğini izinsiz terk ederek fiilen kaçıyor” dedi.
İngiltere’de askeri eğitim programına tabi tutulan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeliyle ilgili dikkat çekici bir iddia Rus güvenlik birimleri tarafından dile getirildi. Rusya’nın güvenlik yapılarından bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı subayların büyük kısmının, Ukrayna’ya gönderilmeden önce firar ettiğini söyledi.
Kaynak, “Bir Ukraynalı askerin ifadesine göre, İngiltere’de sürdürülen eğitim programlarında birlik içi uyum ve koordinasyon çalışmalarına yeterli düzeyde önem verilmiyor. Bu nedenle subay kadrolarının çoğu, Ukrayna’ya sevk edilmeden hemen önce birliğini izinsiz terk ederek fiilen kaçıyor” dedi.