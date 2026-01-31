Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
'İngiltere'de eğitim alan Ukraynalı subayların çoğu cepheye gitmeden firar ediyor'
‘İngiltere’de eğitim alan Ukraynalı subayların çoğu cepheye gitmeden firar ediyor’
Rus güvenlik kaynaklarına göre, İngiltere'de eğitim gören Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin önemli bir bölümü, Ukrayna'ya sevk edilmeden önce...
İngiltere’de askeri eğitim programına tabi tutulan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeliyle ilgili dikkat çekici bir iddia Rus güvenlik birimleri tarafından dile getirildi. Rusya’nın güvenlik yapılarından bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı subayların büyük kısmının, Ukrayna’ya gönderilmeden önce firar ettiğini söyledi.Kaynak, “Bir Ukraynalı askerin ifadesine göre, İngiltere’de sürdürülen eğitim programlarında birlik içi uyum ve koordinasyon çalışmalarına yeterli düzeyde önem verilmiyor. Bu nedenle subay kadrolarının çoğu, Ukrayna’ya sevk edilmeden hemen önce birliğini izinsiz terk ederek fiilen kaçıyor” dedi.
'İngiltere'de eğitim alan Ukraynalı subayların çoğu cepheye gitmeden firar ediyor'

22:15 31.01.2026
Rus güvenlik kaynaklarına göre, İngiltere’de eğitim gören Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin önemli bir bölümü, Ukrayna’ya sevk edilmeden önce birliklerini izinsiz terk ediyor.
İngiltere’de askeri eğitim programına tabi tutulan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeliyle ilgili dikkat çekici bir iddia Rus güvenlik birimleri tarafından dile getirildi. Rusya’nın güvenlik yapılarından bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı subayların büyük kısmının, Ukrayna’ya gönderilmeden önce firar ettiğini söyledi.
Kaynak, “Bir Ukraynalı askerin ifadesine göre, İngiltere’de sürdürülen eğitim programlarında birlik içi uyum ve koordinasyon çalışmalarına yeterli düzeyde önem verilmiyor. Bu nedenle subay kadrolarının çoğu, Ukrayna’ya sevk edilmeden hemen önce birliğini izinsiz terk ederek fiilen kaçıyor” dedi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:34
