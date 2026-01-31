Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi nafile
Hamas: İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi nafile
Hamas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ateşkes ihlali iddialarıyla gerekçelendirmesini 'asılsız' olarak nitelendirerek, bunun sivillere yönelik... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T19:15+0300
2026-01-31T19:15+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
i̇srail
gazze
i̇srail-filistin
hamas
Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ni, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olarak bombaladığı yönündeki 'asılsız' iddialarını, 'sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik nafile bir girişim' olarak nitelendirdi.Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, “İşgalci Siyonistlerin, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdikleri son bombardıman ve katliamların, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olduğu yönündeki asılsız iddiaları, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik açık ve nafile bir girişimden ibarettir” ifadelerine yer verdi.Kasım ayrıca, bu 'temelsiz' iddiaların İsrail’in, 'arabuluculara, garantör ülkelere ve sözde Barış Kurulu’na katılan tüm taraflara yönelik küçümseyici tutumunu ortaya koyduğunu' ifade etti.Hamas, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler’i (BM) ve insan hakları kuruluşlarını, “bu katliamları açık bir şekilde kınamaya, durdurmak için somut adımlar atmaya, işgal liderlerini işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye, daha fazla öldürme ve yıkımı teşvik eden cezasızlık politikasının sürmesine izin vermemeye” çağırdı.Son saldırılarda 29 ölüİsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a yükseldiği bildirildi.İsrail ordusu, 29 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini” iddia ederek, saldırılarda Hamas ve İslami Cihat mensuplarının hedef alındığını ileri sürdü.Açıklamada ayrıca, dün Refah kentinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3’ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu iddia edilen bir kişinin de yakalandığı öne sürüldü.
i̇srail
gazze
SON HABERLER
19:15 31.01.2026
Hamas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ateşkes ihlali iddialarıyla gerekçelendirmesini 'asılsız' olarak nitelendirerek, bunun sivillere yönelik katliamları meşrulaştırma girişimi olduğunu açıkladı.
Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ni, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olarak bombaladığı yönündeki 'asılsız' iddialarını, 'sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik nafile bir girişim' olarak nitelendirdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, “İşgalci Siyonistlerin, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdikleri son bombardıman ve katliamların, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olduğu yönündeki asılsız iddiaları, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik açık ve nafile bir girişimden ibarettir” ifadelerine yer verdi.
Kasım ayrıca, bu 'temelsiz' iddiaların İsrail’in, 'arabuluculara, garantör ülkelere ve sözde Barış Kurulu’na katılan tüm taraflara yönelik küçümseyici tutumunu ortaya koyduğunu' ifade etti.
Hamas, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler’i (BM) ve insan hakları kuruluşlarını, “bu katliamları açık bir şekilde kınamaya, durdurmak için somut adımlar atmaya, işgal liderlerini işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye, daha fazla öldürme ve yıkımı teşvik eden cezasızlık politikasının sürmesine izin vermemeye” çağırdı.

Son saldırılarda 29 ölü

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusu, 29 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini” iddia ederek, saldırılarda Hamas ve İslami Cihat mensuplarının hedef alındığını ileri sürdü.
Açıklamada ayrıca, dün Refah kentinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3’ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu iddia edilen bir kişinin de yakalandığı öne sürüldü.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak
Dün, 16:52
