İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak
30.01.2026
İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nın 1 Şubat'ta kısmi olarak açacağını duyurdu. İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT), gelecek pazar günü Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan sınır kapısını 'yalnızca sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine' açacağını duyurdu.Giriş çıkışların, Mısır'la koordinasyon içinde ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun gözetiminde sadece İsrail'den geçiş izni alacak olan Filistinliler için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, sürecin Ocak 2025'te uygulanan mekanizmayla benzerlik taşıdığı da ifade edildi.Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin ise güvenlik kontrolünden sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri aktarıldı.İsrail devlet televizyonu KAN daha önce, sınır kapısından günlük giriş ve çıkış yapacak kişi sayısı konusunda Kahire ve Tel Aviv arasında anlaşmazlık yaşandığını yazmıştı.Gazze'de ateşkesHamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır - Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.
İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nın 1 Şubat'ta kısmi olarak açacağını duyurdu. İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT), gelecek pazar günü Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan sınır kapısını 'yalnızca sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine' açacağını duyurdu.
Giriş çıkışların, Mısır'la koordinasyon içinde ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun gözetiminde sadece İsrail'den geçiş izni alacak olan Filistinliler için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, sürecin Ocak 2025'te uygulanan mekanizmayla benzerlik taşıdığı da ifade edildi.
Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin ise güvenlik kontrolünden sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN daha önce, sınır kapısından günlük giriş ve çıkış yapacak kişi sayısı konusunda Kahire ve Tel Aviv arasında anlaşmazlık yaşandığını yazmıştı.
Gazze'de ateşkes

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.
İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır - Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.