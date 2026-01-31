https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/donald-trump-iranin-nukleer-programina-iliskin-son-muzakereler-abdnin-saldirisiyla-sonuclandi-1103170388.html
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında Tahran'ın nükleer programı ile ilgili gerçekleşen son görüşmelere atıfta bulunarak bu görüşmelerin saldırı ile sonuçlandığını dile getirdi.Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Trump konuşmasında ayrıca İran ile müzakerelere devam etmeyi ve bir sonuca ulaşmayı umduğunu dile getirerek, "İran bizimle görüşmeler yapıyor, bakalım bir şey yapabilir miyiz, yoksa ne olacağını göreceğiz. Oraya büyük bir filo gönderiyoruz, şu anda Venezuela kıyılarında bulunan filomuzdan daha büyük" cümlelerini kaydetti.'İran'a yönelik planlarımızı müttefiklerimize açıklamıyoruz'ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’daki müttefiklerine İran’a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin politik planlarını açıklamadığını söyledi.Trump konuşmasında, "Onlara planımızı açıklayamayız. Eğer onlara planı söyleseydim, bu size planımı söylemekle aynı derecede kötü olurdu hatta daha da kötü olurdu" dedi
Donald Trump: İran’ın nükleer programına ilişkin son müzakereler ABD'nin saldırısıyla sonuçlandı
21:46 31.01.2026 (güncellendi: 21:47 31.01.2026)
ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin son dönemde yapılan ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve bu sürecin Washington’un İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırısıyla sona erdiğini hatırlatttı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında Tahran'ın nükleer programı ile ilgili gerçekleşen son görüşmelere atıfta bulunarak bu görüşmelerin saldırı ile sonuçlandığını dile getirdi.
Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ne olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, geçen sefer görüşmeler yapıldığında onlardan nükleer silahlarını almamız gerekti ve bu görüşmeler işe yaramadı. O zaman İran'ı başka bir şekilde silahsızlandırdık, şimdi de bakalım ne olacak.
Trump konuşmasında ayrıca İran ile müzakerelere devam etmeyi ve bir sonuca ulaşmayı umduğunu dile getirerek, "İran bizimle görüşmeler yapıyor, bakalım bir şey yapabilir miyiz, yoksa ne olacağını göreceğiz. Oraya büyük bir filo gönderiyoruz, şu anda Venezuela kıyılarında bulunan filomuzdan daha büyük" cümlelerini kaydetti.
'İran'a yönelik planlarımızı müttefiklerimize açıklamıyoruz'
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’daki müttefiklerine İran’a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin politik planlarını açıklamadığını söyledi.
Trump konuşmasında, "Onlara planımızı açıklayamayız. Eğer onlara planı söyleseydim, bu size planımı söylemekle aynı derecede kötü olurdu hatta daha da kötü olurdu" dedi