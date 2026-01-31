https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-miamide-dmitriyev-ile-gorusmemiz-yapici-ve-verimli-gecti-1103169790.html

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Miami’de Dmitriyev ile görüşmemiz ‘yapıcı ve verimli’ geçti

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Miami'de Dmitriyev ile görüşmemiz 'yapıcı ve verimli' geçti

ABD Özel Temsilcisi Steven Witkoff, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ile Miami'de gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini...

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile Florida’nın Miami kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 'görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini' belirtti.Görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde Witkoff, “Bu görüşmeden ve Rusya’nın Ukrayna’daki barışı sağlama yönünde çalıştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.ABD heyetinde Witkoff’un yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray kıdemli danışmanlarından ve Federal Satın Alma Servisi Üyesi Josh Grünbaum da yer aldı.

