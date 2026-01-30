Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kobilere-yeni-kredi-paketi-6-ay-ana-para-odemesiz-finansman-1103155168.html
KOBİ'lere yeni kredi paketi: 6 ay ana para ödemesiz finansman
KOBİ'lere yeni kredi paketi: 6 ay ana para ödemesiz finansman
Sputnik Türkiye
KOSGEB öncülüğünde, KGF ve TBB işbirliğiyle KOBİ’lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi devreye alındı. Dokuz bankanın katıldığı destek kapsamında... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T17:36+0300
2026-01-30T17:36+0300
türki̇ye
kobi̇
kosgeb
kredi garanti fonu (kgf)
türkiye
kredi
kredi borcu
kredi notu
nakit
nakit para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a262ca09d4f1c64cd06b58b4515a4b3.jpg
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle KOBİ’lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi devreye alındı.Dokuz bankanın katılımıyla hayata geçirilen destek kapsamında, işletmelere 6 ay ana para ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan paket çerçevesinde, KOBİ başına kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/nefes-kredisinde-kredi-hacmi-50-milyar-tlye-yukseltildi-basvurular-ne-zaman-basliyor-nefes-kredisi-1101064902.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_196:0:844:486_1920x0_80_0_0_0ee08d0036fddb65d0136ae5baeb540e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kobi̇, kosgeb, kredi garanti fonu (kgf), türkiye, kredi, kredi borcu, kredi notu, nakit, nakit para
kobi̇, kosgeb, kredi garanti fonu (kgf), türkiye, kredi, kredi borcu, kredi notu, nakit, nakit para

KOBİ'lere yeni kredi paketi: 6 ay ana para ödemesiz finansman

17:36 30.01.2026
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© AA
Abone ol
KOSGEB öncülüğünde, KGF ve TBB işbirliğiyle KOBİ’lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi devreye alındı. Dokuz bankanın katıldığı destek kapsamında, 6 ay ana para ödemesiz kredi sağlanacak, KOBİ başına kefalet üst limiti 10 milyon lira olacak.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle KOBİ’lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi devreye alındı.
Dokuz bankanın katılımıyla hayata geçirilen destek kapsamında, işletmelere 6 ay ana para ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan paket çerçevesinde, KOBİ başına kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlendi.
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
EKONOMİ
Nefes Kredisi’nde kredi hacmi 50 milyar TL’ye yükseltildi: Başvurular ne zaman başlıyor? Nefes kredisi kaç lira?
17 Kasım 2025, 15:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала