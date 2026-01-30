https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kobilere-yeni-kredi-paketi-6-ay-ana-para-odemesiz-finansman-1103155168.html

KOBİ'lere yeni kredi paketi: 6 ay ana para ödemesiz finansman

KOBİ'lere yeni kredi paketi: 6 ay ana para ödemesiz finansman

KOSGEB öncülüğünde, KGF ve TBB işbirliğiyle KOBİ'lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi devreye alındı. Dokuz bankanın katıldığı destek kapsamında... 30.01.2026

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle KOBİ’lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi devreye alındı.Dokuz bankanın katılımıyla hayata geçirilen destek kapsamında, işletmelere 6 ay ana para ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan paket çerçevesinde, KOBİ başına kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlendi.

