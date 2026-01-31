https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/18-il-icin-kuvvetli-yagis-alarmi-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-1103163953.html

18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 18 il için “sarı” kodlu... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 18 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.Yetkililer, özellikle kıyı ve güney bölgelerde ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Yağış türleri bölgelere göre değişecekMeteoroloji verilerine göre yağışlar;İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenen bölgelerYağışların;Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekiyor.“Sarı” kod verilen 18 i̇l açıklandıMeteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak.Bu illerde yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.Doğu’da buzlanma ve çığ tehlikesiDoğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski sürüyor.Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeTahminlere göre hava sıcaklığı;Ancak yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların düşebileceği ifade ediliyor.Rüzgar yer yer kuvvetli esecekRüzgarın;Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, güneydoğu anadolu, batman, akdeniz