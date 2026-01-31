https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/18-il-icin-kuvvetli-yagis-alarmi-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-1103163953.html
18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı
18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 18 il için “sarı” kodlu... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T09:48+0300
2026-01-31T09:48+0300
2026-01-31T09:49+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
güneydoğu anadolu
batman
akdeniz
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 18 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.Yetkililer, özellikle kıyı ve güney bölgelerde ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Yağış türleri bölgelere göre değişecekMeteoroloji verilerine göre yağışlar;İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenen bölgelerYağışların;Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekiyor.“Sarı” kod verilen 18 i̇l açıklandıMeteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak.Bu illerde yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.Doğu’da buzlanma ve çığ tehlikesiDoğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski sürüyor.Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeTahminlere göre hava sıcaklığı;Ancak yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların düşebileceği ifade ediliyor.Rüzgar yer yer kuvvetli esecekRüzgarın;Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/3-bin-119-tllik-emekli-ayligi-fark-odemesi-4-subatta-yatacak-1103163751.html
antalya
güneydoğu anadolu
akdeniz
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ea5dfefbee75186709b75a658ca6e0bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, güneydoğu anadolu, batman, akdeniz
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, güneydoğu anadolu, batman, akdeniz
18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı
09:48 31.01.2026 (güncellendi: 09:49 31.01.2026)
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 18 il için “sarı” kodlu uyarı verilirken, sel, su baskını, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 18 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.
Yetkililer, özellikle kıyı ve güney bölgelerde ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Yağış türleri bölgelere göre değişecek
Meteoroloji
verilerine göre yağışlar;
Genellikle yağmur ve sağanak
,
Kıyı Ege ve Akdeniz
kıyılarında gök gürültülü sağanak
,
İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar
şeklinde görülecek.
İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da
kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.
Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenen bölgeler
Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun
batısı,
Antalya’nın
doğusu ile Hatay
ve Osmaniye
çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli
olması öngörülüyor.
Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekiyor.
“Sarı” kod verilen 18 i̇l açıklandı
Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana
, Antalya, Aydın
, Balıkesir
, Çanakkale, Hatay, Mersin
, İzmir
, Manisa
, Kahramanmaraş, Muğla
, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır
, Hakkari, Siirt
, Batman
ve Şırnak.
Bu illerde yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.
Doğu’da buzlanma ve çığ tehlikesi
Doğu
bölgelerde buzlanma ve don olayı
beklenirken, Doğu Karadeniz’in
iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski
sürüyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Tahminlere göre hava sıcaklığı;
Güneydoğu’da
mevsim normalleri civarında,
Diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
Ancak yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların düşebileceği ifade ediliyor.
Rüzgar yer yer kuvvetli esecek
Marmara’da kuzeyli yönlerden,
Güney Ege, Batı Akdeniz
, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat
hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.