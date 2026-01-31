Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/18-il-icin-kuvvetli-yagis-alarmi-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-1103163953.html
18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı
18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 18 il için “sarı” kodlu... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T09:48+0300
2026-01-31T09:49+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
güneydoğu anadolu
batman
akdeniz
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 18 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.Yetkililer, özellikle kıyı ve güney bölgelerde ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Yağış türleri bölgelere göre değişecekMeteoroloji verilerine göre yağışlar;İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenen bölgelerYağışların;Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekiyor.“Sarı” kod verilen 18 i̇l açıklandıMeteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak.Bu illerde yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.Doğu’da buzlanma ve çığ tehlikesiDoğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski sürüyor.Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeTahminlere göre hava sıcaklığı;Ancak yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların düşebileceği ifade ediliyor.Rüzgar yer yer kuvvetli esecekRüzgarın;Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/3-bin-119-tllik-emekli-ayligi-fark-odemesi-4-subatta-yatacak-1103163751.html
antalya
güneydoğu anadolu
akdeniz
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ea5dfefbee75186709b75a658ca6e0bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, güneydoğu anadolu, batman, akdeniz
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, güneydoğu anadolu, batman, akdeniz

18 i̇l i̇çin kuvvetli yağış alarmı: Meteoroloji’den 'sarı' kodlu uyarı

09:48 31.01.2026 (güncellendi: 09:49 31.01.2026)
© AASağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
© AA
Abone ol
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 18 il için “sarı” kodlu uyarı verilirken, sel, su baskını, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 18 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.
Yetkililer, özellikle kıyı ve güney bölgelerde ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Yağış türleri bölgelere göre değişecek

Meteoroloji verilerine göre yağışlar;
Genellikle yağmur ve sağanak,
Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak,
İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.

Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Yağışların;
Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı,
Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli,
Antalya’nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekiyor.

“Sarı” kod verilen 18 i̇l açıklandı

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak.
Bu illerde yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.

Doğu’da buzlanma ve çığ tehlikesi

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski sürüyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Tahminlere göre hava sıcaklığı;
Güneydoğu’da mevsim normalleri civarında,
Diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
Ancak yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların düşebileceği ifade ediliyor.

Rüzgar yer yer kuvvetli esecek

Rüzgarın;
Genellikle güneyli,
Marmara’da kuzeyli yönlerden,
Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
EKONOMİ
Emekliye fark ödemesi takvimi açıklandı: 3 bin 119 TL'lik fark ödemesi 4 Şubat'ta yatacak
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала