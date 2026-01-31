https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/adalet-bakani-tunc-yargi-sistemi-birilerinin-arka-bahcesi-olmaktan-cikti-1103170235.html
Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemi, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktı
Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'deki yargı sisteminin geçmişteki vesayetçi yapıları geride bıraktığını ve tamamen millet iradesine ve demokratik hukuk devleti... 31.01.2026
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugünkü yargı sistemi, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktığı için vesayetçi, darbecinin etkisinde değil de tamamen millet iradesini, demokratik hukuk devleti ilkesini esas aldığı için darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hırsızlık yapandan da hesap sorduğu için bugün ana muhalefet bu yargıdan rahatsız" dedi.Tunç Türkiye'nin demokratikleşmesi, yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için milletin desteğiyle büyük reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir daha bu ülkede vesayetçiler devreye giremesin, 10 yılda bir muhtıralar olmasın, 10 yılda bir darbeyle bu millet karşı karşıya kalmasın diye kalıcı, yapısal reformları hayata geçirdik" cümlesini kaydetti.Tunç, Anayasa'daki darbeci, vesayetçi anlayışı ve ruhu ortadan kaldırmak için reformlar yaptıklarını ifade ederek şöyle devam etti:'Çok önemli gelişmeler oldu, olmaya devam ediyor'Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, şöyle konuştu:
