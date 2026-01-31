ABD İsrail'e yaklaşık 6 milyon dolarlık askeri ekipman satışını onayladı

Türkiye
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e Ortak Hafif Taktik Araçlar (JLTV'ler), Apache helikopterleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.DSCA'nın yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'ne tahmini 1.98 milyar dolarlık bir maliyetle Ortak Hafif Taktik Araç ve ilgili ekipmanların olası Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar almıştır" ifadeleri yer aldı.Ayrıca DSCA'nın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e tahmini 3.8 milyar dolarlık bir maliyetle 30 adet AH-64E Apache helikopteri ve ilgili ekipmanın olası satışını da onayladı.İsrail 3 bin 250 adet JLTV talep etmişti. Satışın ana yüklenicilerinin AM General LLC, Boeing ve Lockheed Martin olduğu bildirildi.
02:50 31.01.2026
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e Ortak Hafif Taktik Araçlar (JLTV'ler), Apache helikopterleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.
DSCA'nın yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'ne tahmini 1.98 milyar dolarlık bir maliyetle Ortak Hafif Taktik Araç ve ilgili ekipmanların olası Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar almıştır" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca DSCA'nın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e tahmini 3.8 milyar dolarlık bir maliyetle 30 adet AH-64E Apache helikopteri ve ilgili ekipmanın olası satışını da onayladı.
İsrail 3 bin 250 adet JLTV talep etmişti. Satışın ana yüklenicilerinin AM General LLC, Boeing ve Lockheed Martin olduğu bildirildi.
