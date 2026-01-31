https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abd-israile-yaklasik-6-milyon-dolarlik-askeri-ekipman-satisini-onayladi-1103162580.html

ABD İsrail'e yaklaşık 6 milyon dolarlık askeri ekipman satışını onayladı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD'nin İsrail'e Ortak Hafif Taktik Araçlar (JLTV'ler), Apache helikopterleri ve ekipmanlarının bulunduğunu... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

dünya

abd

i̇srail

lockheed martin

boeing

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089220238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_155324c01aba2a5e7e0d9c206900125e.jpg

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e Ortak Hafif Taktik Araçlar (JLTV'ler), Apache helikopterleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.DSCA'nın yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti'ne tahmini 1.98 milyar dolarlık bir maliyetle Ortak Hafif Taktik Araç ve ilgili ekipmanların olası Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar almıştır" ifadeleri yer aldı.Ayrıca DSCA'nın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e tahmini 3.8 milyar dolarlık bir maliyetle 30 adet AH-64E Apache helikopteri ve ilgili ekipmanın olası satışını da onayladı.İsrail 3 bin 250 adet JLTV talep etmişti. Satışın ana yüklenicilerinin AM General LLC, Boeing ve Lockheed Martin olduğu bildirildi.

i̇srail

2026

abd, i̇srail, lockheed martin, boeing