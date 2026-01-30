https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trump-su-anda-irana-dogru-ilerleyen-buyuk-bir-donanmamiz-var-venezueladakinden-bile-daha-buyuk-1103159515.html
Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen büyük bir donanmamız var, Venezuela'dakinden bile daha büyük
Trump: Şu anda İran'a doğru ilerleyen büyük bir donanmamız var, Venezuela'dakinden bile daha büyük
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen ABD donanmasının Venezuela yakınlarındaki güçten daha büyük olduğunu söyledi. 30.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'a doğru ilerleyen ABD donanmasının Venezuela yakınlarındaki donanmadan daha büyük olduğunu söyledi..Trump imza töreninde, "Şu anda İran'a doğru ilerleyen büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden bile daha büyük. Hala Venezuela taraflarındalar" dedi.Ayrıca Trump, Washington'ın İran'la bir anlaşma yapmayı umduğunu, ancak anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'nin 'ne olacağını göreceğini' de sözlerine ekledi.'Bunu sadece onlar kesin olarak biliyor'Trump yaptığı açıklamada, Washington ile bir anlaşmaya varılması için herhangi bir son tarihin kesin olarak yalnızca İran'ın bilebileceğini söyledi.Trump, Washington'ın İran'a anlaşma yapması için belirli bir süre verip vermediği sorusuna, "Bunu sadece onlar kesin olarak biliyor" yanıtını verdi.'Askeri olarak ne yaptığımla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmak istemiyorum'Trump, ABD'nin İran'a karşı Venezuela benzeri bir askeri senaryoyu değerlendirip değerlendirmediği konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması durumunun Venezuela'dakine benzer bir duruma yol açıp açmayacağı sorusuna, "Bunu söylemek istemiyorum. Askeri olarak ne yaptığımla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak orada son derece güçlü bir filomuz var" şeklinde yanıt verdi.
