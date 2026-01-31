https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/3-bin-119-tllik-emekli-ayligi-fark-odemesi-4-subatta-yatacak-1103163751.html
Emekliye fark ödemesi takvimi açıklandı: 3 bin 119 TL'lik fark ödemesi 4 Şubat'ta yatacak
Emekliye fark ödemesi takvimi açıklandı: 3 bin 119 TL'lik fark ödemesi 4 Şubat'ta yatacak
En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödemeleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Ocak ayında eski tutardan ödeme alan emekliler, 3 bin 119 TL'lik farkı ise 4 Şubat'ta alacak.
En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödemeleri netleşti. Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan emekliler, aradaki 3 bin 119 TL’lik farkı 4 Şubat’ta alacak.Yetkililer, farkların tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak.Kimler fark ödemesinden yararlanacak?Fark ödemesinden, en düşük emekli maaşındaki artıştan etkilenen ve ocak ayında zamlı tutar henüz yansıtılmadan maaş alan tüm emekliler yararlanacak.Bu kapsamda;düzenlemeden faydalanacak.
Emekliye fark ödemesi takvimi açıklandı: 3 bin 119 TL'lik fark ödemesi 4 Şubat'ta yatacak
En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödemeleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Ocak ayında eski tutardan ödeme alan emekliler, 3 bin 119 TL'lik farkı ise 4 Şubat'ta alacak.
En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödemeleri netleşti. Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan emekliler, aradaki 3 bin 119 TL’lik farkı 4 Şubat’ta alacak.
Yetkililer, farkların tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak.
Kimler fark ödemesinden yararlanacak?
Fark ödemesinden, en düşük emekli maaşındaki artıştan etkilenen ve ocak ayında zamlı tutar henüz yansıtılmadan maaş alan tüm emekliler yararlanacak.
Emekli Sandığı mensupları
düzenlemeden faydalanacak.