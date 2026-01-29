Türkiye
Guterres: Kırım ve Donbass için 'kendi kaderini tayin hakkı' geçerli değil
Guterres: Kırım ve Donbass için ‘kendi kaderini tayin hakkı’ geçerli değil
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda toprak bütünlüğü... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım ve Donbass ile ilgili olarak "kendi kaderini tayin" hakkının geçerli olmadığını açıkladı. Guterres, konunun BM Hukuk İşleri Dairesi tarafından detaylı incelendiğini, ancak neticede mevcut durumun uluslararası hukuka göre toprak bütünlüğü ilkesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Guterres, “BM Hukuk İşleri Ofisimiz tarafından yürütülen çok kapsamlı bir inceleme sonucunda, Kırım ve Donbass bağlamında halkların kendi kaderini tayin hakkının geçerli olmadığı sonucuna vardık. Bu tür durumlarda, toprak bütünlüğü ilkesi önceliklidir” ifadelerini kullandı.Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BM’ye yaptığı resmi başvuruya yanıt olarak geldi. Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini belirtmişti.Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, 'konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini' söylediğini anımsatmıştı.
Guterres: Kırım ve Donbass için 'kendi kaderini tayin hakkı' geçerli değil

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda toprak bütünlüğü ilkesinin öncelikli olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım ve Donbass ile ilgili olarak "kendi kaderini tayin" hakkının geçerli olmadığını açıkladı. Guterres, konunun BM Hukuk İşleri Dairesi tarafından detaylı incelendiğini, ancak neticede mevcut durumun uluslararası hukuka göre toprak bütünlüğü ilkesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Guterres, “BM Hukuk İşleri Ofisimiz tarafından yürütülen çok kapsamlı bir inceleme sonucunda, Kırım ve Donbass bağlamında halkların kendi kaderini tayin hakkının geçerli olmadığı sonucuna vardık. Bu tür durumlarda, toprak bütünlüğü ilkesi önceliklidir” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BM’ye yaptığı resmi başvuruya yanıt olarak geldi. Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini belirtmişti.
Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, 'konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini' söylediğini anımsatmıştı.
