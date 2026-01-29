https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/guterres-kirim-ve-donbass-icin-kendi-kaderini-tayin-hakki-gecerli-degil-1103131449.html

Guterres: Kırım ve Donbass için ‘kendi kaderini tayin hakkı’ geçerli değil

Guterres: Kırım ve Donbass için ‘kendi kaderini tayin hakkı’ geçerli değil

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım ve Donbass bölgelerinde halkların kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanamayacağını, bu durumda toprak bütünlüğü... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T22:11+0300

2026-01-29T22:11+0300

2026-01-29T22:11+0300

dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

donbass

kırım

novorossiya

grönland

kader tayin hakkı

sergey lavrov

stephane dujarric

danimarka krallığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_7ef998d2b4e03dbd7b9bd1270033bcbf.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım ve Donbass ile ilgili olarak "kendi kaderini tayin" hakkının geçerli olmadığını açıkladı. Guterres, konunun BM Hukuk İşleri Dairesi tarafından detaylı incelendiğini, ancak neticede mevcut durumun uluslararası hukuka göre toprak bütünlüğü ilkesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Guterres, “BM Hukuk İşleri Ofisimiz tarafından yürütülen çok kapsamlı bir inceleme sonucunda, Kırım ve Donbass bağlamında halkların kendi kaderini tayin hakkının geçerli olmadığı sonucuna vardık. Bu tür durumlarda, toprak bütünlüğü ilkesi önceliklidir” ifadelerini kullandı.Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BM’ye yaptığı resmi başvuruya yanıt olarak geldi. Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland örneğini hatırlatarak, Donbass, Novorossiya ve Kırım halklarının da benzer şekilde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olup olmadığı konusunda BM’den görüş istediklerini belirtmişti.Lavrov, ABD’nin Grönland’la ilgili planlarını açıklamasının ardından, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, 'konunun uluslararası hukuk temelinde, Danimarka Krallığı’nın egemenliğine saygı ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına riayet edilerek çözülmesi gerektiğini' söylediğini anımsatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/lavrov-rusya-bmden-donbass-novorossiya-ve-kirimin-kendi-kaderini-tayin-hakkinin-taninmasini-istedi-1103129697.html

donbass

kırım

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm genel sekreteri antonio guterres, donbass, kırım, novorossiya, grönland, kader tayin hakkı, sergey lavrov, stephane dujarric, danimarka krallığı