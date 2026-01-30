https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/yunan-savunma-bakani-dendiastan-turkiyenin-kalici-naxtex-ilanina-yanit-ciddiye-almiyoruz-1103150030.html
Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye'nin kalıcı NAXTEX ilanına yanıt: 'Ciddiye almıyoruz'
Yunan Savunma Bakanı Dendias verdiği bir demeçte, Yunanistan’ın Türk tarafının son NAVTEX yaklaşımını ciddiye almayacağını iddia ederek 'komşu ülkenin' bunu... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias Cuma günü Alpha Radyosu'na verdiği demeçte, Türkiye'nin süresiz NAVTEX ilanına ilişkin "Yunanistan'ın böyle bir yaklaşımı ciddiye alamayacağı aşikar ve komşu ülke de bunu çok iyi biliyor" dedi.Dendias konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Verdiği demeçte Dendias, Yunanistan’ın böyle bir yaklaşımı ciddiye alamayacağını iddia ederek bunun Türk tarafınca da bilindiğini söyledi. Dendias ayrıca Ege’de ilan edilen Türk NAVTEX’lerinin hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ve yasal sonuç doğurmadığını öne sürdü.Bu tür hareketlerin Yunan-Türk ilişkilerinin iyileşmesine katkı sağlamadığını öne süren Dendias, Yunanistan’ın bu tür eylemleri kabul etmeye veya fiilen meşrulaştırmaya niyetli olmadığını aktardı.Bakan Dendias ayrıca Kardak Krizi'ne de değinerek şu cümleler ile konuşmasını sonlandırdı:Türkiye'den Ege'de süresiz NAVTEX ilanıMilli Savunma Bakanlığı tarafından, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlanmıştı.Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine de şu yanıt verilmişti:
Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias Cuma günü Alpha Radyosu'na verdiği demeçte, Türkiye'nin süresiz NAVTEX ilanına ilişkin "Yunanistan'ın böyle bir yaklaşımı ciddiye alamayacağı aşikar ve komşu ülke de bunu çok iyi biliyor" dedi.
Dendias konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu, Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerine yardımcı olmayan bir hamle. Yunanistan'ın, Türkiye'nin Navtex'in fiilen yürürlüğe girdiğini varsaymasına izin verecek şekilde karşılık vereceği bir eylem olarak bunu değerlendirmeye hazır değiliz. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik ve bu tamamen sınırların dışında.
Verdiği demeçte Dendias, Yunanistan’ın böyle bir yaklaşımı ciddiye alamayacağını iddia ederek bunun Türk tarafınca da bilindiğini söyledi. Dendias ayrıca Ege’de ilan edilen Türk NAVTEX’lerinin hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ve yasal sonuç doğurmadığını öne sürdü.
Bu tür hareketlerin Yunan-Türk ilişkilerinin iyileşmesine katkı sağlamadığını öne süren Dendias, Yunanistan’ın bu tür eylemleri kabul etmeye veya fiilen meşrulaştırmaya niyetli olmadığını aktardı.
Bakan Dendias ayrıca Kardak Krizi'ne de değinerek şu cümleler ile konuşmasını sonlandırdı:
Biz Savunma Bakanlığı’nda her altı ayda bir iki gün boyunca izole oluyoruz ve beyin fırtınası yapıyoruz. Pazartesi ve Salı akşamı Nea Anhialos’ta bulunuyorduk.Alexis Papahelas’ın belgeselini izledik ve analiz ettik. O zaman ne kadar yanlış gitti. Onlarca, hatta yüzlerce hata yapıldı ve üç kişinin hayatına mal oldu. Bence ülkenin silahlı kuvvetleri hangi hataları yaptıklarını anlamış durumda. Ama unutmamamız gerekir ki, bu olay silahlı kuvvetler veya hükümetten başlamadı, bireylerin girişimlerinden kaynaklandı. Vatanseverlik gösterirken dikkatli olmalıyız.
Türkiye'den Ege'de süresiz NAVTEX ilanı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlanmıştı.
Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine de şu yanıt verilmişti:
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir.