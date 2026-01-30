https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/yunan-savunma-bakani-dendiastan-turkiyenin-kalici-naxtex-ilanina-yanit-ciddiye-almiyoruz-1103150030.html

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye'nin kalıcı NAXTEX ilanına yanıt: 'Ciddiye almıyoruz'

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye'nin kalıcı NAXTEX ilanına yanıt: 'Ciddiye almıyoruz'

Sputnik Türkiye

Yunan Savunma Bakanı Dendias verdiği bir demeçte, Yunanistan’ın Türk tarafının son NAVTEX yaklaşımını ciddiye almayacağını iddia ederek 'komşu ülkenin' bunu... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T14:42+0300

2026-01-30T14:42+0300

2026-01-30T14:42+0300

poli̇ti̇ka

nikos dendias

ege

ege denizi

navtex

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

yunanistan

kardak adası

kardak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069532001_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b8f5ff48787dc1b9927b61ec3d2069fe.jpg

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias Cuma günü Alpha Radyosu'na verdiği demeçte, Türkiye'nin süresiz NAVTEX ilanına ilişkin "Yunanistan'ın böyle bir yaklaşımı ciddiye alamayacağı aşikar ve komşu ülke de bunu çok iyi biliyor" dedi.Dendias konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Verdiği demeçte Dendias, Yunanistan’ın böyle bir yaklaşımı ciddiye alamayacağını iddia ederek bunun Türk tarafınca da bilindiğini söyledi. Dendias ayrıca Ege’de ilan edilen Türk NAVTEX’lerinin hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ve yasal sonuç doğurmadığını öne sürdü.Bu tür hareketlerin Yunan-Türk ilişkilerinin iyileşmesine katkı sağlamadığını öne süren Dendias, Yunanistan’ın bu tür eylemleri kabul etmeye veya fiilen meşrulaştırmaya niyetli olmadığını aktardı.Bakan Dendias ayrıca Kardak Krizi'ne de değinerek şu cümleler ile konuşmasını sonlandırdı:Türkiye'den Ege'de süresiz NAVTEX ilanıMilli Savunma Bakanlığı tarafından, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlanmıştı.Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine de şu yanıt verilmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritis-karasularinin-12-deniz-miline-cikarilmasi-vazgecilmez-1103011264.html

ege

ege denizi

yunanistan

kardak adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikos dendias, ege, ege denizi, navtex, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, yunanistan, kardak adası, kardak