Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, vazgeçilmez hakkımız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarma konusunda konuşarak bunun ülkenin egemenliğine dayanan vazgeçilmez... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Türkiye ile diyalog sürecini savunduğunu belirterek Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme hakkının devredilemez olduğunu iddia etti.Bir medya kuruluşunun, "Son dönemde yaptığınız açıklamaya göre, Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarma hatta Türkiye'nin casus belli uyarılarına rağmen Ege’de bile genişletme planları yapıyor. Bu genişlemenin, Yunan-Türk gerilimini daha da tırmandırmadan bölgedeki istikrarı sağlaması için stratejiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Gerapetritis, şu cümleleri kaydetti:'Diyalog, geri adım atma ulusal çıkarı feda etmek anlamına gelmez'Kendisinin, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan yapılandırılmış bir diyalog çerçevesinde Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü vurgulayan Gerapetritis, egemenlik konularının bu diyalog kapsamında yer almadığını belirtti.Gerapetritis konuşmasının Türkiye kısmını şu cümlelerle sonlandırdı:
