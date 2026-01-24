Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, vazgeçilmez hakkımız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, vazgeçilmez hakkımız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarma konusunda konuşarak bunun ülkenin egemenliğine dayanan vazgeçilmez... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Türkiye ile diyalog sürecini savunduğunu belirterek Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme hakkının devredilemez olduğunu iddia etti.Bir medya kuruluşunun, "Son dönemde yaptığınız açıklamaya göre, Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarma hatta Türkiye'nin casus belli uyarılarına rağmen Ege’de bile genişletme planları yapıyor. Bu genişlemenin, Yunan-Türk gerilimini daha da tırmandırmadan bölgedeki istikrarı sağlaması için stratejiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Gerapetritis, şu cümleleri kaydetti:'Diyalog, geri adım atma ulusal çıkarı feda etmek anlamına gelmez'Kendisinin, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan yapılandırılmış bir diyalog çerçevesinde Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü vurgulayan Gerapetritis, egemenlik konularının bu diyalog kapsamında yer almadığını belirtti.Gerapetritis konuşmasının Türkiye kısmını şu cümlelerle sonlandırdı:
20:37 24.01.2026
Abone ol
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarma konusunda konuşarak bunun ülkenin egemenliğine dayanan vazgeçilmez bir hak olduğunu söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Türkiye ile diyalog sürecini savunduğunu belirterek Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme hakkının devredilemez olduğunu iddia etti.
Bir medya kuruluşunun, "Son dönemde yaptığınız açıklamaya göre, Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarma hatta Türkiye'nin casus belli uyarılarına rağmen Ege’de bile genişletme planları yapıyor. Bu genişlemenin, Yunan-Türk gerilimini daha da tırmandırmadan bölgedeki istikrarı sağlaması için stratejiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Gerapetritis, şu cümleleri kaydetti:

Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, ülkenin egemenliğine dayanan Yunanistan’ın vazgeçilmez hakkıdır. Bu nedenle, bunu Yunan devleti tarafından seçilecek bir zamanda tek taraflı olarak uygulayacağız. Tıpkı 5 yıl önce İyonya Denizi’nde ve Taenaron Burnu’na kadar yaptığımız gibi. Yasal bir hakkın kullanılması, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde kriz yaratmamalı ve kesinlikle bir tehdit nedeni olamaz.

'Diyalog, geri adım atma ulusal çıkarı feda etmek anlamına gelmez'

Kendisinin, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan yapılandırılmış bir diyalog çerçevesinde Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü vurgulayan Gerapetritis, egemenlik konularının bu diyalog kapsamında yer almadığını belirtti.
Gerapetritis konuşmasının Türkiye kısmını şu cümlelerle sonlandırdı:

Bizim tek farkımız ve uluslararası süreçlere taşınabilecek konumuz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırlandırmasıdır. Bu fark, tarihsel olarak iki ülke arasındaki büyük gerilimlerin temel sebebini oluşturmaktadır. Diyalog geri adım atmak, zayıflık göstermek veya ulusal çıkarı feda etmek anlamına gelmez. Diyalog, huzur, istikrar ve iyi komşuluk için güvence mekanizmasıdır.

POLİTİKA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'ten Mavi Vatan açıklaması: 'Kabul edilemez'
16 Ocak, 18:34
POLİTİKA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'ten Mavi Vatan açıklaması: 'Kabul edilemez'
16 Ocak, 18:34
