Yeni Zelanda'dan Trump'a ret: Gazze için kurulan 'Barış Kurulu'na katılmıyor
Yeni Zelanda’dan Trump’a ret: Gazze için kurulan 'Barış Kurulu'na katılmıyor
Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze odaklı 'Barış Kurulu' davetini reddetti. Wellington yönetimi, girişimin amacı ve Birleşmiş Milletler'le... 30.01.2026
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Barış Kurulu’na mevcut haliyle katılmayacağını doğruladı. Hükümetin, kurulun kapsamı ve gelecekteki rolü konusunda yeterli netlik görmediği aktarıldı.Luxon’un, “Hükümet, Başkan Trump’ın davetini değerlendirdi ve Barış Kurulu’na mevcut şekliyle katılmamaya karar verdi” dediği bildirildi. Kararın, koalisyonu oluşturan üç parti tarafından da desteklendiği ifade edildi.BM vurgusu ve belirsizlik endişesiYeni Zelanda hükümeti, kurulun yayımlanan taslak tüzüğünde Gazze çatışmasına açık bir atıf yapılmamasının soru işaretleri yarattığını belirtti. Ayrıca girişimin, Birleşmiş Milletler’in yerine geçmeyi hedefleyip hedeflemediğine dair endişelerin bulunduğu aktarıldı.Dışişleri Bakanı Winston Peters, kurulun ancak BM Şartı ile uyumlu ve tamamlayıcı olması halinde anlamlı olabileceğini söyledi. Peters’ın, bölgedeki bazı ülkelerin zaten sürece katkı sunduğunu, Yeni Zelanda’nın ise ek bir değer katmayacağını ifade ettiği aktarıldı.Batılı müttefiklerden mesafeYeni Zelanda’nın kararıyla birlikte Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya da Trump’ın girişimine mesafeli duran ülkeler arasında yer aldı. Kanada ve bazı Batılı ülkelerin de projeye katılmadığı hatırlatıldı.Trump’ın, kurulun BM ile birlikte çalışacağını savunduğu ancak ABD’nin son dönemde bazı BM kurumlarından çekilmesinin bu açıklamaların inandırıcılığını zayıflattığı belirtildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Barış Kurulu’na mevcut haliyle katılmayacağını doğruladı. Hükümetin, kurulun kapsamı ve gelecekteki rolü konusunda yeterli netlik görmediği aktarıldı.
Luxon’un, “Hükümet, Başkan Trump’ın davetini değerlendirdi ve Barış Kurulu’na mevcut şekliyle katılmamaya karar verdi” dediği bildirildi. Kararın, koalisyonu oluşturan üç parti tarafından da desteklendiği ifade edildi.
BM vurgusu ve belirsizlik endişesi
Yeni Zelanda hükümeti, kurulun yayımlanan taslak tüzüğünde Gazze çatışmasına açık bir atıf yapılmamasının soru işaretleri yarattığını belirtti. Ayrıca girişimin, Birleşmiş Milletler’in yerine geçmeyi hedefleyip hedeflemediğine dair endişelerin bulunduğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Winston Peters, kurulun ancak BM Şartı ile uyumlu ve tamamlayıcı olması halinde anlamlı olabileceğini söyledi. Peters’ın, bölgedeki bazı ülkelerin zaten sürece katkı sunduğunu, Yeni Zelanda’nın ise ek bir değer katmayacağını ifade ettiği aktarıldı.
Batılı müttefiklerden mesafe
Yeni Zelanda’nın kararıyla birlikte Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya da Trump’ın girişimine mesafeli duran ülkeler arasında yer aldı. Kanada ve bazı Batılı ülkelerin de projeye katılmadığı hatırlatıldı.
Trump’ın, kurulun BM ile birlikte çalışacağını savunduğu ancak ABD’nin son dönemde bazı BM kurumlarından çekilmesinin bu açıklamaların inandırıcılığını zayıflattığı belirtildi.