IŞİD'li ailelerin bulunduğu Hol Kampı askeri bölge ilan edildi
Suriye ordusu, Haseke ilinin güneyinde yer alan ve IŞİD'li teröristlerin ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı ve çevresinin askeri bölge ilan edildiğini duyurdu 30.01.2026, Sputnik Türkiye
dünya
işi̇d
ypg
suriye ordusu
haseke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103145038_0:235:2806:1813_1920x0_80_0_0_e9d241630c62845406ce3482529ae913.jpg
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan ordu açıklamasında, Hol Kampı ve çevresinin kapalı bölge ilan edildiği, bölgeden geçen otoyoldan ise "durmadan geçişlere" izin verileceği aktarıldı.Haberde, açıklamaya ek olarak askeri bölge ilan edilen bölgenin haritası da paylaşıldı.Hol KampıABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü IŞİD ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı IŞİD'lileri ve ailelerini tutuyordu.YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.
haseke
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103145038_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_93c3f9122ac47721cdc469812a421527.jpg
