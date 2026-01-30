https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/yanlis-yazilan-kelimeler-ekranda-olacak-tdkden-dil-uyarisi-1103161084.html
Yanlış yazılan kelimeler ekranda olacak: TDK'den dil uyarısı
Yanlış yazılan kelimeler ekranda olacak: TDK’den dil uyarısı
Türk Dil Kurumu (TDK), şubat ayı boyunca yazımı en sık yanlış yapılan kelimeleri "Günün Kelimesi" uygulaması kapsamında dijital ekranda ve sosyal medyada... 30.01.2026
Türk Dil Kurumu (TDK), şubat ayı boyunca yazımı en sık yanlış yapılan kelimeleri 'Günün Kelimesi' uygulaması kapsamında kamuoyuyla paylaşacak. Atatürk Bulvarı’ndaki kurum binasında yer alan dijital ekranda her gün bir kelimeye yer verilecek.TDK, uygulamayla Türkçenin zenginliğine dikkat çekmeyi ve toplumda yaygınlaşan yazım yanlışlarına farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 'gazete' gibi sıkça hatalı yazılan sözcükler, doğru ve yanlış kullanımlarıyla birlikte tanıtılacak. Seçilen kelimeler ayrıca TDK’nin “@hergunebirkelimetdkresmi” adlı Instagram hesabından da paylaşılacak.
