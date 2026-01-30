https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/yanlis-yazilan-kelimeler-ekranda-olacak-tdkden-dil-uyarisi-1103161084.html

Yanlış yazılan kelimeler ekranda olacak: TDK’den dil uyarısı

Türk Dil Kurumu (TDK), şubat ayı boyunca yazımı en sık yanlış yapılan kelimeleri “Günün Kelimesi” uygulaması kapsamında dijital ekranda ve sosyal medyada... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Türk Dil Kurumu (TDK), şubat ayı boyunca yazımı en sık yanlış yapılan kelimeleri 'Günün Kelimesi' uygulaması kapsamında kamuoyuyla paylaşacak. Atatürk Bulvarı’ndaki kurum binasında yer alan dijital ekranda her gün bir kelimeye yer verilecek.TDK, uygulamayla Türkçenin zenginliğine dikkat çekmeyi ve toplumda yaygınlaşan yazım yanlışlarına farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 'gazete' gibi sıkça hatalı yazılan sözcükler, doğru ve yanlış kullanımlarıyla birlikte tanıtılacak. Seçilen kelimeler ayrıca TDK’nin “@hergunebirkelimetdkresmi” adlı Instagram hesabından da paylaşılacak.

