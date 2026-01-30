https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/dunyanin-en-tehlikeli-yollari-her-yil-yuzbinlerce-kisi-hayatini-kaybediyor-1103151528.html

Dünya'nın en tehlikeli yolları: Her yıl yüzbinlerce kişi hayatını kaybediyor

Dünya'nın en tehlikeli yolları: Her yıl yüzbinlerce kişi hayatını kaybediyor

Sputnik Türkiye

Afrika, dünyadaki araçların yalnızca yüzde 3'üne sahip olmasına rağmen en yüksek trafik ölüm oranlarını kaydediyor. Kıtada her yıl yüz binlerce kişi yollarda... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T15:13+0300

2026-01-30T15:13+0300

2026-01-30T15:14+0300

yaşam

dünya sağlık örgütü (dsö)

birleşmiş milletler (bm)

trafik kazası

yol

toplu taşıma

ölüm

afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100149291_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d4ce7bbda8ed481b1a9b45695c3cadf7.jpg

Afrika’da yaşanan son ölümcül kazalar, kıtanın uzun süredir bilinen yol güvenliği sorununu yeniden gündeme taşıdı. Verilere göre Afrika, küresel ölçekte en kötü trafik güvenliği siciline sahip kıta konumunda bulunuyor.Rakamlar alarm veriyorBirleşmiş Milletler verilerine göre Afrika’da trafik kazalarında 100 bin kişide yaklaşık 26 ölüm yaşanıyor. Bu oran, küresel ortalamanın oldukça üzerinde. Avrupa’da ise aynı oran 10’un altında seyrediyor. Kıtada her yıl 300 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan 2024 tarihli raporda, dünya genelinde trafik ölümlerinin azalmasına rağmen Afrika’da artış gösterdiği belirtildi. Raporda kazalar, 'önlenebilir ancak ciddi bir halk sağlığı sorunu' olarak tanımlandı.Yayalar ve minibüsler risk altındaAfrika’da otomobil sahipliği görece düşük olsa da yolların yayalar, bisikletliler, motosikletler ve araçlar arasında paylaşılıyor. Birçok ülkede yayalar ve bisikletler için ayrı alanların bulunmadığı ifade ediliyor. Trafik ölümlerinin yaklaşık yüzde 40’ını yayaların oluşturduğu, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 50’ye yaklaştığı bildirildi.Toplu taşıma yetersizliği nedeniyle milyonlarca kişinin aşırı dolu ve denetimsiz minibüslerle seyahat etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Özellikle Güney Afrika’da milyonlarca kişinin her gün minibüs taksilerle yolculuk yaptığı, denetim ve altyapı eksikliklerinin kazaları artırdığı belirtildi.Uzmanlar, trafik kurallarının zayıf uygulanması ve yol altyapısının büyük bölümünün güvenlik standartlarını karşılamamasının sorunu derinleştirdiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/turkiyenin-2025-dis-ticaret-istatistikleri-yayimlandi-rusya-ithalatta-ikinci-sirada-yer-aldi-1103151080.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm), trafik kazası, yol, toplu taşıma, ölüm, afrika