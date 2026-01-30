https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/veysel-sahinin-mal-varligina-el-konuldu-460-milyon-euro-degerindeki-kripto-varliklari-donduruldu-1103148299.html

Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu: 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, platformlara altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen... 30.01.2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, Veysel Şahin hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi.Taşınır-taşınmazlar ve finansal varlıklar dondurulduRapordaki bulgular doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para piyasası ve borsasındaki varlıklara resen el konuldu.460 milyon euroluk kripto varlıklarSoruşturmada, Veysel Şahin’e ait 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi.İade süreci devam ediyorYetkililer, şüpheli Veysel Şahin’in Türkiye’ye iade işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

