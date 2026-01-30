https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/veysel-sahinin-mal-varligina-el-konuldu-460-milyon-euro-degerindeki-kripto-varliklari-donduruldu-1103148299.html
Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu: 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları donduruldu
Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu: 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları donduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, platformlara altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T14:19+0300
2026-01-30T14:19+0300
2026-01-30T14:20+0300
türki̇ye
veysel şahin
bahis
masak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/14/1072672091_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c3a3d6785dd297445e42b61fb12e99a9.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, Veysel Şahin hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi.Taşınır-taşınmazlar ve finansal varlıklar dondurulduRapordaki bulgular doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para piyasası ve borsasındaki varlıklara resen el konuldu.460 milyon euroluk kripto varlıklarSoruşturmada, Veysel Şahin’e ait 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi.İade süreci devam ediyorYetkililer, şüpheli Veysel Şahin’in Türkiye’ye iade işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kmh-ve-kredi-kartlari-icin-duzenleme-sinyali-limitlerde-degisiklik-gundemde-1103147704.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/14/1072672091_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_109f9b531356a19d1a6cd2b9bd579d2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
veysel şahin, bahis, masak
veysel şahin, bahis, masak
Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu: 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları donduruldu
14:19 30.01.2026 (güncellendi: 14:20 30.01.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, platformlara altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu. MASAK raporunda haksız kazanç tespit edilirken, 460 milyon euro değerindeki kripto varlık donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, Veysel Şahin hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Taşınır-taşınmazlar ve finansal varlıklar donduruldu
Rapordaki bulgular doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para piyasası ve borsasındaki varlıklara resen el konuldu.
460 milyon euroluk kripto varlıklar
Soruşturmada, Veysel Şahin’e ait 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi.
Yetkililer, şüpheli Veysel Şahin’in Türkiye’ye iade işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.