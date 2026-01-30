https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kmh-ve-kredi-kartlari-icin-duzenleme-sinyali-limitlerde-degisiklik-gundemde-1103147704.html

KMH ve kredi kartları için düzenleme sinyali: Limitlerde değişiklik gündemde

Bankaların milyonlarca müşteriye tanımladığı Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için yeni bir düzenleme gündemde. Söz konusu hesaplardaki limitlere sınırlama... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Banka müşterilerinin yoğun şekilde kullandığı Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyali verildi. Halk arasında “ek hesap” olarak bilinen bu ürünlerde, kişilerin gelirine oranla yüksek limit tanımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Ekonomi yönetimi konuyu değerlendirdiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, KMH uygulamalarını masaya yatırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.Gelire dayalı limitlendirme gündemdeMilliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, KMH’lara ilişkin beklentileri değerlendirerek, “Kredili Mevduat Hesapları (KMH) ile ilgili yapılacak düzenlemede, kişilerin gelir durumları daha yakından dikkate alınacak” dedi. Kurtuluş, hanehalkının ödeme gücünü aşan borçlanmanın sınırlandırılmasının amaçlandığını belirtti.Mevcut hesaplar da kapsama girebilirDüzenlemenin yalnızca yeni açılacak hesapları değil, mevcut KMH’ları da kapsaması bekleniyor. Ahmet Kurtuluş, “Mevcut hesaplar için bir geçiş süreci öngörülerek, halihazırda belirlenen limitlerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse düşürülmesi gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.KMH faizleri ve borçlanma riskiKMH’larda kullanılan tutara günlük faiz uygulandığını hatırlatan Kurtuluş, “Vatandaşların KMH’ları bir maaş hesabı gibi kullanmaları büyük bir risk oluşturur” uyarısında bulundu. Uzun süre eksi bakiyede kalmanın borcu hızla artırabileceğine dikkat çekti.Kredi kartları için de benzer adımlar olabilirDüzenlemenin 2026’nın ilk çeyreği tamamlanmadan yürürlüğe girmesi beklenirken, kredi kartları için de gelir bazlı limitlendirme ve asgari ödeme oranlarında değişiklik ihtimali gündemde.

