Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/uyusturucu-sorusturmasi-sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-gozaltina-alindi-1103156677.html
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla gözaltına alındı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T18:46+0300
2026-01-30T19:07+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103156505_0:4:577:329_1920x0_80_0_0_be7992105ba947797ac0e66d930710b8.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can yakalandı.Ünlü ismin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-kanlar-icinde-video-paylasti-olduresiye-dovuldum-1084983760.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103156505_0:30:577:463_1920x0_80_0_0_6a3302d3e058584e3965d8f6e56e3b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

18:46 30.01.2026 (güncellendi: 19:07 30.01.2026)
© Fotoğraf : Mika Raun Can sosyal medyaSosyal medya fenomeni Mika Raun Can
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Fotoğraf : Mika Raun Can sosyal medya
Abone ol
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can yakalandı.
Ünlü ismin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
YAŞAM
Sosyal medya fenomeni Mika Raun kanlar içinde video paylaştı: 'Öldüresiye dövüldüm'
19 Haziran 2024, 07:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала