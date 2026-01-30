https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/uyusturucu-sorusturmasi-sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-gozaltina-alindi-1103156677.html
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla gözaltına alındı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T18:46+0300
2026-01-30T18:46+0300
2026-01-30T19:07+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103156505_0:4:577:329_1920x0_80_0_0_be7992105ba947797ac0e66d930710b8.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can yakalandı.Ünlü ismin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-kanlar-icinde-video-paylasti-olduresiye-dovuldum-1084983760.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103156505_0:30:577:463_1920x0_80_0_0_6a3302d3e058584e3965d8f6e56e3b3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı
18:46 30.01.2026 (güncellendi: 19:07 30.01.2026)
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can yakalandı.
Ünlü ismin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.