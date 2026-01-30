https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/uyusturucu-sorusturmasi-sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-gozaltina-alindi-1103156677.html

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla gözaltına alındı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can yakalandı.Ünlü ismin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.

