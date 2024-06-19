https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-kanlar-icinde-video-paylasti-olduresiye-dovuldum-1084983760.html

Sosyal medya fenomeni Mika Raun kanlar içinde video paylaştı: 'Öldüresiye dövüldüm'

Sosyal medya fenomeni Mika Raun kanlar içinde video paylaştı: 'Öldüresiye dövüldüm'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, saldırıya uğradığını iddia ederek sosyal medya hesabında yüzünde kan olan bir video paylaştı. Raun, videoda kendisinin ve... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T07:14+0300

2024-06-19T07:14+0300

2024-06-19T07:22+0300

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Çektiği videolar ve danslarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, paylaştığı videoda erkek arkadaşı ile ağır saldırı altında kaldıklarını söyleyerek yüzünde kan lekeleri varken şunları aktardı: Mika Raun Can'ın sevgilisi kim?Sosyal medyada yaptığı estetik operasyonlarla da dikkat çeken Raun, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Son olarak da Mika Raun sevgilisi ile birlikte çektiği videoda onun yüzünü göstermiş, sevgilisinin isminin Oğuzhan olduğunu ve 2001 doğumlu olduğunu vurgulamıştı.Mika Raun kimdir? Mika'nın gerçek adı ne?Büyükada'da dünyaya gelen Mika Raun'un annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllıdır. 3 kardeşi bulunan Mika Raun halen daha Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı Bölümü'nde eğitim görüyor. 23 yaşında olan Mika Raun'un gerçek adı Mikail Can Kurnaz'dır.

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