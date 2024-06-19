https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-kanlar-icinde-video-paylasti-olduresiye-dovuldum-1084983760.html
Sosyal medya fenomeni Mika Raun kanlar içinde video paylaştı: 'Öldüresiye dövüldüm'
Sosyal medya fenomeni Mika Raun kanlar içinde video paylaştı: 'Öldüresiye dövüldüm'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, saldırıya uğradığını iddia ederek sosyal medya hesabında yüzünde kan olan bir video paylaştı. Raun, videoda kendisinin ve... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T07:14+0300
2024-06-19T07:14+0300
2024-06-19T07:22+0300
yaşam
fenomen
fenomen
sosyal medya fenomeni
internet fenomeni
mika can raun
dayak
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062647597_0:78:828:544_1920x0_80_0_0_2adf2f32886ba326e259ecb4a9af23df.jpg
Çektiği videolar ve danslarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, paylaştığı videoda erkek arkadaşı ile ağır saldırı altında kaldıklarını söyleyerek yüzünde kan lekeleri varken şunları aktardı: Mika Raun Can'ın sevgilisi kim?Sosyal medyada yaptığı estetik operasyonlarla da dikkat çeken Raun, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Son olarak da Mika Raun sevgilisi ile birlikte çektiği videoda onun yüzünü göstermiş, sevgilisinin isminin Oğuzhan olduğunu ve 2001 doğumlu olduğunu vurgulamıştı.Mika Raun kimdir? Mika'nın gerçek adı ne?Büyükada'da dünyaya gelen Mika Raun'un annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllıdır. 3 kardeşi bulunan Mika Raun halen daha Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı Bölümü'nde eğitim görüyor. 23 yaşında olan Mika Raun'un gerçek adı Mikail Can Kurnaz'dır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hasan-can-kayaya-buyuk-suclama-genc-kadin-konum-atip-beni-kurtarin-dedi-polis-devreye-girdi-1084838855.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062647597_0:1:828:622_1920x0_80_0_0_9abc6244bf71b21b8b4a6ffe452f0a05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mika raun, mika raun kimdir, mika raun sevgilisi, mika raun erkek arkadaşı, mika raun can sevgilisi kim, mika raun can evli mi, mikanın gerçek adı ne
mika raun, mika raun kimdir, mika raun sevgilisi, mika raun erkek arkadaşı, mika raun can sevgilisi kim, mika raun can evli mi, mikanın gerçek adı ne
Sosyal medya fenomeni Mika Raun kanlar içinde video paylaştı: 'Öldüresiye dövüldüm'
07:14 19.06.2024 (güncellendi: 07:22 19.06.2024)
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, saldırıya uğradığını iddia ederek sosyal medya hesabında yüzünde kan olan bir video paylaştı. Raun, videoda kendisinin ve erkek arkadaşının öldüresiye dövüldüğünü, saldırganların yanında annesi ve kız kardeşi olmasına rağmen şiddet uygulamaya devam ettiklerini belirtti.
Çektiği videolar ve danslarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, paylaştığı videoda erkek arkadaşı ile ağır saldırı altında kaldıklarını söyleyerek yüzünde kan lekeleri varken şunları aktardı:
"Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar. Onu defalarca vurdular, üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Erkek arkadaşım tek başına bu insanlara karşı durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki, resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum."
Mika Raun Can'ın sevgilisi kim?
Sosyal medyada yaptığı estetik operasyonlarla da dikkat çeken Raun, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Son olarak da Mika Raun sevgilisi ile birlikte çektiği videoda onun yüzünü göstermiş, sevgilisinin isminin Oğuzhan olduğunu ve 2001 doğumlu olduğunu vurgulamıştı.
Mika Raun kimdir? Mika'nın gerçek adı ne?
Büyükada'da dünyaya gelen Mika Raun'un annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllıdır. 3 kardeşi bulunan Mika Raun halen daha Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı Bölümü'nde eğitim görüyor. 23 yaşında olan Mika Raun'un gerçek adı Mikail Can Kurnaz'dır.