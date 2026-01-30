https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/ukraynali-ajanin-rus-askerine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1103140644.html

Ukraynalı ajanın Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi

Ukraynalı ajanın Rus askerine yönelik suikast girişimi engellendi

30.01.2026

Özel askeri harekat sahasında Rusya ordusunun ilerleyişine engel olamayan Ukrayna yönetimi, Rus topraklarında kaos yaratmak için girişimlerini sürdürüyor. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratında görevli bir ajanın St. Petersburg kentinde bir Rus askere suikast düzenlemeye hazırlanırken yakalandığını açıkladı.Ajanın Ukraynalı bir koordinatörden silah aldığını ve suikastın planlandığı bölgede keşif yaptığını aktaran FSB, şahsın üzerinde susturucu takılı, Makarov marka tabanca ele geçirildiğini bildirdi.FSB'nin yayınladığı videoya göre Ukraynalı ajan, sorgusu sırasında bir Rus yarbayı öldürmeyi planladığını itiraf etti. Zanlı, Ukrayna istihbaratının kendisine suikastı gerçekleştirmesi karşılığında para ödemeyi vaat ettiğini de anlattı.FSB, zanlı hakkında terör faaliyetlerinde bulunma suçlamasıyla dava açıldığını belirtti.

