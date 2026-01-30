Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Özel askeri harekat sahasında Rusya ordusunun ilerleyişine engel olamayan Ukrayna yönetimi, Rus topraklarında kaos yaratmak için girişimlerini sürdürüyor. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratında görevli bir ajanın St. Petersburg kentinde bir Rus askere suikast düzenlemeye hazırlanırken yakalandığını açıkladı.Ajanın Ukraynalı bir koordinatörden silah aldığını ve suikastın planlandığı bölgede keşif yaptığını aktaran FSB, şahsın üzerinde susturucu takılı, Makarov marka tabanca ele geçirildiğini bildirdi.FSB'nin yayınladığı videoya göre Ukraynalı ajan, sorgusu sırasında bir Rus yarbayı öldürmeyi planladığını itiraf etti. Zanlı, Ukrayna istihbaratının kendisine suikastı gerçekleştirmesi karşılığında para ödemeyi vaat ettiğini de anlattı.FSB, zanlı hakkında terör faaliyetlerinde bulunma suçlamasıyla dava açıldığını belirtti.
Özel askeri harekat sahasında Rusya ordusunun ilerleyişine engel olamayan Ukrayna yönetimi, Rus topraklarında kaos yaratmak için girişimlerini sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratında görevli bir ajanın St. Petersburg kentinde bir Rus askere suikast düzenlemeye hazırlanırken yakalandığını açıkladı.

Ajanın Ukraynalı bir koordinatörden silah aldığını ve suikastın planlandığı bölgede keşif yaptığını aktaran FSB, şahsın üzerinde susturucu takılı, Makarov marka tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

FSB'nin yayınladığı videoya göre Ukraynalı ajan, sorgusu sırasında bir Rus yarbayı öldürmeyi planladığını itiraf etti.

Zanlı, Ukrayna istihbaratının kendisine suikastı gerçekleştirmesi karşılığında para ödemeyi vaat ettiğini de anlattı.

FSB, zanlı hakkında terör faaliyetlerinde bulunma suçlamasıyla dava açıldığını belirtti.
