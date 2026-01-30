https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trump-kieve-yonelik-saldirilar-durdu-rusyaya-minnettariz-1103138407.html

Trump: Kiev’e yönelik saldırılar durdu, Rusya’ya minnettarız

Trump: Kiev'e yönelik saldırılar durdu, Rusya'ya minnettarız

ABD lideri Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ricasının ardından Kiev'e yönelik saldırıların durduğunu savundu. 30.01.2026

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında, Rusya’nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını askıya aldığını ve ABD’nin bunun için minnettar olduğunu söyledi.Trump, “Rusya, bu korkunç soğuk hava nedeniyle bir süredir (Ukrayna'yı) bombalamıyor. <...> Bunu çok takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.Ayrıca Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl çözüme kavuşturma konusunda büyük ilerlemenin kaydedildiğini savunan ABD lideri, “Orada büyük ilerlemenin kaydedildiğini düşünüyorum” dedi.Ukraynalı militanlar her gün Rusya'daki sivilleri insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rus ordusu buna karşılık olarak hassas silahların yanı sıra insansız hava araçlarını da kullanarak, Ukrayna’da yalnızca askeri hedefleri vuruyor.Ukrayna müzakereleriBirleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de, 23-24 Ocak günleri, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konulu üçlü çalışma grubunun ilk toplantısı gerçekleşmişti. Basına kapalı geçen toplantıda, ABD’nin barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. Yeni toplantı, 1 Şubat'ta yapılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantının Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında olacağını, ama ABD’nin de katılabileceğini dile getirmişti.Yabancı medyanın aktardığına göre, ABD'nin barış girişimi başlangıçta Donbas bölgesinin tamamının Rusya'nın kontrolüne devredilmesini, Donbas ve Kırım'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki temas hattının dondurulmasını, Ukrayna ordusundaki asker sayısının yarıya indirilmesini ve Ukrayna'da yabancı birliklerin ve uzun menzilli silahların konuşlandırılmasının yasaklanmasını içeriyordu.Abu Dabi'deki görüşmelerden önce Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyeti arasında bir görüşme gerçekleşmişti.Kremlin, ABD temsilcilerinin, toprak sorununun Anchorage'da üzerinde anlaşılan formüle göre çözüme kavuşturulmaması halinde uzun vadeli bir çözümün mümkün olmadığını kabul ettiğini kaydetmişti. Ukrayna ordusunun Donbas'tan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Kremlin, bunun, Moskova için önemli bir koşul olduğunu belirtmişti.

