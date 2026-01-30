Türkiye
Trump’ın açıklaması sonrası Rodriguez konuştu: 'Ticari uçuşlar için kapılar açık'
Trump’ın açıklaması sonrası Rodriguez konuştu: 'Ticari uçuşlar için kapılar açık'
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Trump'ın Venezuela hava sahasına ticari uçuşların tekrardan başlatılacağını duyurmasının ardından konuştu... 30.01.2026
dünya
abd
venezuela
delcy rodriguez
cilia flores
donald trump
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan tüm ticari hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta konuşan Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin hava sahasının ticari uçuşlara tekrardan açılacağını duyurmasının ardından konuştu.Konuşmasında Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile söz konusu konuyu ele aldığını vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın ticari hava sahasına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını konuşuyoruz, gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yılın ilk kabine toplantısında, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydetmişti.ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasının ardından Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.
abd, venezuela, delcy rodriguez, cilia flores, donald trump
abd, venezuela, delcy rodriguez, cilia flores, donald trump

09:21 30.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
© AP Photo / Ariana Cubillos
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Trump'ın Venezuela hava sahasına ticari uçuşların tekrardan başlatılacağını duyurmasının ardından konuştu. 'Gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcıların ülkeye gelmesi gerektiği' çağrısında bulunan Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan tüm ticari hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta konuşan Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin hava sahasının ticari uçuşlara tekrardan açılacağını duyurmasının ardından konuştu.
Konuşmasında Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile söz konusu konuyu ele aldığını vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın ticari hava sahasına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını konuşuyoruz, gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yılın ilk kabine toplantısında, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydetmişti.
ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasının ardından Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.
