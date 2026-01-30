https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trumpin-aciklamasi-sonrasi-rodriguez-konustu-ticari-ucuslar-icin-kapilar-acik-1103139254.html

Trump’ın açıklaması sonrası Rodriguez konuştu: 'Ticari uçuşlar için kapılar açık'

Trump’ın açıklaması sonrası Rodriguez konuştu: 'Ticari uçuşlar için kapılar açık'

Sputnik Türkiye

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Trump'ın Venezuela hava sahasına ticari uçuşların tekrardan başlatılacağını duyurmasının ardından konuştu... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T09:21+0300

2026-01-30T09:21+0300

2026-01-30T09:21+0300

dünya

abd

venezuela

delcy rodriguez

cilia flores

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ca874969bd7b05dec6c623511addfae.jpg

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan tüm ticari hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta konuşan Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin hava sahasının ticari uçuşlara tekrardan açılacağını duyurmasının ardından konuştu.Konuşmasında Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile söz konusu konuyu ele aldığını vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın ticari hava sahasına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını konuşuyoruz, gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yılın ilk kabine toplantısında, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydetmişti.ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasının ardından Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kolombiya-devlet-baskani-petro-maduro-abdde-degil-venezuelada-yargilansin-1103093253.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela, delcy rodriguez, cilia flores, donald trump