ABD’den İran bağlantılı yeni yaptırımlar: İran Devrim Muhafızları komutanları ve Babek Zencani de listede

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Karar kapsamında... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

OFAC tarafından yayımlanan güncellemeye göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli noktalarda görev yapan üst düzey komutanları yaptırım listesine alındı.Listede ayrıca İranlı iş insanı Babek Zencani ile Momeni Kalagari de bulunuyor.Kripto para borsaları da listedeOFAC, İran bağlantılı faaliyetlerle ilişkili oldukları gerekçesiyle İngiltere merkezli iki kripto para borsasını da yaptırım listesine dahil etti. Zedcex Exchange Ltd ve Zedxion Exchange Ltd adlı şirketlerin 'İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu' öne sürüldü. Açıklamada, söz konusu şirketlerin ‘ikincil yaptırım’ riski altında olduğu kaydedildi. Bu tür yaptırımlar, ABD ile doğrudan bağlantısı olmayan kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınabilmesine olanak tanıyor.Bazı şirketler listeden çıkarıldıOFAC, Soltech Industry Co. Ltd ve aynı şirkete ait farklı isimlerle kullanılan türevlerin yaptırım listesinden çıkarıldığını duyurdu. Şirketin daha önce İran bağlantılı ticari faaliyetler nedeniyle listede yer aldığı belirtilmişti.Mevcut yaptırımlarda güncellemeAyrıca İran asıllı iş insanı Muhammed Sultanmuhammadi’ye ilişkin yaptırım kayıtlarında teknik güncelleme yapıldığı açıklandı.ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara gerekçe olarak “İran’ın ‘terör finansmanı’, ‘kitle imha silahlarının yayılması’ ile mücadeleyi” gösterdi.

