https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abdden-iran-baglantili-yeni-yaptirimlar-iran-devrim-muhafizlari-komutanlari-ve-babek-zencani-de-1103156122.html
ABD’den İran bağlantılı yeni yaptırımlar: İran Devrim Muhafızları komutanları ve Babek Zencani de listede
ABD’den İran bağlantılı yeni yaptırımlar: İran Devrim Muhafızları komutanları ve Babek Zencani de listede
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Karar kapsamında... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T18:24+0300
2026-01-30T18:24+0300
2026-01-30T18:24+0300
dünya
abd
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
gilan
yabancı varlıkları kontrol ofisi
kirmanşah
i̇ran
babek zencani
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg
OFAC tarafından yayımlanan güncellemeye göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli noktalarda görev yapan üst düzey komutanları yaptırım listesine alındı.Listede ayrıca İranlı iş insanı Babek Zencani ile Momeni Kalagari de bulunuyor.Kripto para borsaları da listedeOFAC, İran bağlantılı faaliyetlerle ilişkili oldukları gerekçesiyle İngiltere merkezli iki kripto para borsasını da yaptırım listesine dahil etti. Zedcex Exchange Ltd ve Zedxion Exchange Ltd adlı şirketlerin 'İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu' öne sürüldü. Açıklamada, söz konusu şirketlerin ‘ikincil yaptırım’ riski altında olduğu kaydedildi. Bu tür yaptırımlar, ABD ile doğrudan bağlantısı olmayan kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınabilmesine olanak tanıyor.Bazı şirketler listeden çıkarıldıOFAC, Soltech Industry Co. Ltd ve aynı şirkete ait farklı isimlerle kullanılan türevlerin yaptırım listesinden çıkarıldığını duyurdu. Şirketin daha önce İran bağlantılı ticari faaliyetler nedeniyle listede yer aldığı belirtilmişti.Mevcut yaptırımlarda güncellemeAyrıca İran asıllı iş insanı Muhammed Sultanmuhammadi’ye ilişkin yaptırım kayıtlarında teknik güncelleme yapıldığı açıklandı.ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara gerekçe olarak “İran’ın ‘terör finansmanı’, ‘kitle imha silahlarının yayılması’ ile mücadeleyi” gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/abd-venezuella-ve-iranli-kisi-ve-kuruluslara-yaptirim-uyguladi-1102384381.html
abd
kirmanşah
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97154ae342b9e86c74f320d07b3c6c8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), gilan, yabancı varlıkları kontrol ofisi, kirmanşah, i̇ran, babek zencani, haberler
abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), gilan, yabancı varlıkları kontrol ofisi, kirmanşah, i̇ran, babek zencani, haberler
ABD’den İran bağlantılı yeni yaptırımlar: İran Devrim Muhafızları komutanları ve Babek Zencani de listede
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Karar kapsamında bazı kişi ve şirketler yaptırım listesine eklenirken, kripto para borsaları da listede yer aldı.
OFAC tarafından yayımlanan güncellemeye göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli noktalarda görev yapan üst düzey komutanları yaptırım listesine alındı.
Yaptırım listesine eklenen isimler arasında Gilan eyaleti İran Devrim Muhafızları Komutanı Hamid Damghani, Kirmanşah eyaleti İran Emniyet Güçleri Komutanı Mehdi Hajian, Hemedan eyaleti İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Zare Kamali, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Komutanı Mecid Hademi ve Tahran ili İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Valizadeh yer aldı.
Listede ayrıca İranlı iş insanı Babek Zencani ile Momeni Kalagari de bulunuyor.
Kripto para borsaları da listede
OFAC, İran bağlantılı faaliyetlerle ilişkili oldukları gerekçesiyle İngiltere merkezli iki kripto para borsasını da yaptırım listesine dahil etti. Zedcex Exchange Ltd ve Zedxion Exchange Ltd adlı şirketlerin 'İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu' öne sürüldü.
Açıklamada, söz konusu şirketlerin ‘ikincil yaptırım’ riski altında olduğu kaydedildi. Bu tür yaptırımlar, ABD ile doğrudan bağlantısı olmayan kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınabilmesine olanak tanıyor.
Bazı şirketler listeden çıkarıldı
OFAC, Soltech Industry Co. Ltd ve aynı şirkete ait farklı isimlerle kullanılan türevlerin yaptırım listesinden çıkarıldığını duyurdu. Şirketin daha önce İran bağlantılı ticari faaliyetler nedeniyle listede yer aldığı belirtilmişti.
Mevcut yaptırımlarda güncelleme
Ayrıca İran asıllı iş insanı Muhammed Sultanmuhammadi’ye ilişkin yaptırım kayıtlarında teknik güncelleme yapıldığı açıklandı.
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara gerekçe olarak “İran’ın ‘terör finansmanı’, ‘kitle imha silahlarının yayılması’ ile mücadeleyi” gösterdi.