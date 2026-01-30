Trump: Fed başkanını bugün açıklayacağım

Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını bugün açıklayacağını duyurdu.First lady Melania Trump’ı konu alan 'Melania' filminin galasında konuşan Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi belirleme sürecinin sona erdiğini söyledi. Trump, Fed başkanını cuma sabahı (TSİ cuma akşamüstü) açıklayacağını ifade etti.Yeni Fed başkanı kim olabilir?Eylülde başlayan süreçte aday sayısı 11’den 4’e düşürülmüştü. Son adaylar arasında eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder’in bulunduğu belirtiliyor.Öte yandan Powell, görev süresi mayısta sona erdikten sonra Fed’de kalıp kalmayacağına ilişkin soruları yanıtsız bırakmış, Trump ise Powelll'ın kalması halinde 'çok mutsuz' olacağını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını bugün açıklayacağını duyurdu.
First lady Melania Trump’ı konu alan 'Melania' filminin galasında konuşan Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi belirleme sürecinin sona erdiğini söyledi. Trump, Fed başkanını cuma sabahı (TSİ cuma akşamüstü) açıklayacağını ifade etti.

Yeni Fed başkanı kim olabilir?

Eylülde başlayan süreçte aday sayısı 11’den 4’e düşürülmüştü. Son adaylar arasında eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder’in bulunduğu belirtiliyor.
Öte yandan Powell, görev süresi mayısta sona erdikten sonra Fed’de kalıp kalmayacağına ilişkin soruları yanıtsız bırakmış, Trump ise Powelll'ın kalması halinde 'çok mutsuz' olacağını söylemişti.
DÜNYA
Fed, politika faizini 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı
28 Ocak, 22:03
