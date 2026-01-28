Fed, politika faizini 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/fed-politika-faizini-350-375-araliginda-sabit-birakti-1103106447.html
Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50 - 3.75 aralığında sabit bıraktı.
22:03 28.01.2026
Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50 - 3.75 aralığında sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz aralığını yüzde 3.50 - 3.75 olarak güncelledi.
Aralık ayında Fed, yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası olarak, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek, yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirmişti.