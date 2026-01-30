https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rusyanin-cin-ve-hindistanla-yaptigi-ticaretin-neredeyse-tamami-ulusal-para-birimleriyle-yapiliyor-1103148331.html

Rusya'nın Çin ve Hindistan’la yaptığı ticaretin neredeyse tamamı ulusal para birimleriyle yapılıyor

Rusya'nın Çin ve Hindistan'la yaptığı ticaretin neredeyse tamamı ulusal para birimleriyle yapılıyor

Rus VTB bankasının CEO’su Kostin, Rusya’nın Çin ve Hindistan’la yaptığı ticaretin neredeyse tamamının ulusal para birimleriyle yapıldığını açıkladı. Kostin... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

VTB Başkanı Andrey Kostin, Moskova’daki İdare Devlet Üniversitesi (GUU) öğrencilerine yaptığı konuşmada, Rusya’nın kilit önemdeki partnerleri ile ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 100’e yaklaştığına dikkat çekti.Kostin, “Rusya'nın Çin ve Hindistan gibi önemli ticaret ortaklarıyla olan ticareti ele alırsak, neredeyse tamamen ulusal para birimlerine geçtik. Ruble, yuan ve rupi. AEB ülkelerinde ruble ile yapılan ticaretin oranı yaklaşık yüzde 90 civarında. BRICS ülkelerinde de ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin oranının yüzde 60'ı aştığını düşünüyorum. Yıllar içinde, dolar ve euro’yu neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir ödeme sistemine kademeli olarak geçiş yaptık” şeklinde konuştu.Aynı zamanda Kostin, doların dünyadaki en önemli ödeme araçlarından biri olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

