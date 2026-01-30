https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trabzonsporun-takim-otobusune-saldiri-kulupten-ilk-aciklama-1103158157.html
Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama
Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama
Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor’un takım otobüsü, Antalya’da taşlı saldırıya uğradı. Kulüp yapılan... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’na doğru hareket eden kafileyi taşıyan otobüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlandı. Açıklamada saldırı sert bir dille kınanırken, kısa süre önce Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkan Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırı da hatırlatıldı.Kulübe yönelik bu tür eylemlerin art arda yaşanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, faillerin bir an önce tespit edilip gerekli cezaları almaları beklentisi dile getirildi.
Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama
