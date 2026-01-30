https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trabzonsporun-takim-otobusune-saldiri-kulupten-ilk-aciklama-1103158157.html

Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama

Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor’un takım otobüsü, Antalya’da taşlı saldırıya uğradı. Kulüp yapılan... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T20:05+0300

2026-01-30T20:05+0300

2026-01-30T20:05+0300

spor

ertuğrul doğan

antalya

başkan

trabzonspor

kocaelispor

kulüp

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103157983_0:602:2048:1754_1920x0_80_0_0_c4d2bba8738bfb4f84cc813a76484a01.jpg

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’na doğru hareket eden kafileyi taşıyan otobüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlandı. Açıklamada saldırı sert bir dille kınanırken, kısa süre önce Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkan Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırı da hatırlatıldı.Kulübe yönelik bu tür eylemlerin art arda yaşanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, faillerin bir an önce tespit edilip gerekli cezaları almaları beklentisi dile getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1102894606.html

antalya

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ertuğrul doğan, antalya, başkan, trabzonspor, kocaelispor, kulüp, saldırı