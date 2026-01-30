Türkiye
Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama
Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsü, Antalya'da taşlı saldırıya uğradı. Kulüp yapılan... 30.01.2026
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’na doğru hareket eden kafileyi taşıyan otobüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlandı. Açıklamada saldırı sert bir dille kınanırken, kısa süre önce Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkan Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırı da hatırlatıldı.Kulübe yönelik bu tür eylemlerin art arda yaşanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, faillerin bir an önce tespit edilip gerekli cezaları almaları beklentisi dile getirildi.
ertuğrul doğan, antalya, başkan, trabzonspor, kocaelispor, kulüp, saldırı
ertuğrul doğan, antalya, başkan, trabzonspor, kocaelispor, kulüp, saldırı

Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı: Kulüpten ilk açıklama

20:05 30.01.2026
© AA / Trabzonspor KulübüTrabzonspor takım otobüsü
Trabzonspor takım otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© AA / Trabzonspor Kulübü
Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor’un takım otobüsü, Antalya’da taşlı saldırıya uğradı. Kulüp yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’na doğru hareket eden kafileyi taşıyan otobüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlandı.
Açıklamada saldırı sert bir dille kınanırken, kısa süre önce Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkan Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırı da hatırlatıldı.
Kulübe yönelik bu tür eylemlerin art arda yaşanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, faillerin bir an önce tespit edilip gerekli cezaları almaları beklentisi dile getirildi.
