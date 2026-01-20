https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1102894606.html
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 20.01.2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor, Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor, Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.