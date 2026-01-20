https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1102894606.html

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor, Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

