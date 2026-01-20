Türkiye
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor, Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
23:22 20.01.2026
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor, Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
