https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fifa-turk-takiminin-6-puanini-daha-sildi-kulup--17-puana-dustu-1099446803.html

FIFA, Türk takımının 6 puanını daha sildi: Kulüp, -17 puana düştü

FIFA, Türk takımının 6 puanını daha sildi: Kulüp, -17 puana düştü

Sputnik Türkiye

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Böylece lacivert-mavili ekibin toplam puanı -17’ye geriledi. 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T17:17+0300

2025-09-17T17:17+0300

2025-09-17T17:17+0300

spor

fifa

kulüp

adana demirspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

adana

adana büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044984252_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_57cb430cbadcf095a075c70103f1214c.jpg

Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden ve bu yıl 1. Lig’de yoluna devam eden Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi.FIFA tarafından verilen cezanın ardından Adana temsilcisinin puanı -17'e gerilerken, kulüp son dönemdeki zorlu ekonomik sürecinde bir engel daha aldı. Daha önce de takımın başkanı Bedirhan Durak ligde devam eden kötü performans nedeniyle istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/fifa-duyurdu-adana-demirspor-ve-yeni-malatyaspora-18-puan-silme-cezasi-1098997857.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa, kulüp, adana demirspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği