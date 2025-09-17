Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fifa-turk-takiminin-6-puanini-daha-sildi-kulup--17-puana-dustu-1099446803.html
FIFA, Türk takımının 6 puanını daha sildi: Kulüp, -17 puana düştü
FIFA, Türk takımının 6 puanını daha sildi: Kulüp, -17 puana düştü
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Böylece lacivert-mavili ekibin toplam puanı -17’ye geriledi. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T17:17+0300
2025-09-17T17:17+0300
spor
fifa
kulüp
adana demirspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
adana
adana büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044984252_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_57cb430cbadcf095a075c70103f1214c.jpg
Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden ve bu yıl 1. Lig’de yoluna devam eden Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi.FIFA tarafından verilen cezanın ardından Adana temsilcisinin puanı -17'e gerilerken, kulüp son dönemdeki zorlu ekonomik sürecinde bir engel daha aldı. Daha önce de takımın başkanı Bedirhan Durak ligde devam eden kötü performans nedeniyle istifa etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/fifa-duyurdu-adana-demirspor-ve-yeni-malatyaspora-18-puan-silme-cezasi-1098997857.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044984252_125:0:1625:1125_1920x0_80_0_0_93cabeefe9901e37a2df276296fdda94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, kulüp, adana demirspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği
fifa, kulüp, adana demirspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği

FIFA, Türk takımının 6 puanını daha sildi: Kulüp, -17 puana düştü

17:17 17.09.2025
© AAUluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA
Abone ol
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Böylece lacivert-mavili ekibin toplam puanı -17’ye geriledi.
Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden ve bu yıl 1. Lig’de yoluna devam eden Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi.
FIFA tarafından verilen cezanın ardından Adana temsilcisinin puanı -17'e gerilerken, kulüp son dönemdeki zorlu ekonomik sürecinde bir engel daha aldı. Daha önce de takımın başkanı Bedirhan Durak ligde devam eden kötü performans nedeniyle istifa etmişti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
SPOR
FIFA duyurdu: Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a 18 puan silme cezası
1 Eylül, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала