FIFA, Türk takımının 6 puanını daha sildi: Kulüp, -17 puana düştü
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Böylece lacivert-mavili ekibin toplam puanı -17’ye geriledi. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden ve bu yıl 1. Lig’de yoluna devam eden Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi.FIFA tarafından verilen cezanın ardından Adana temsilcisinin puanı -17'e gerilerken, kulüp son dönemdeki zorlu ekonomik sürecinde bir engel daha aldı. Daha önce de takımın başkanı Bedirhan Durak ligde devam eden kötü performans nedeniyle istifa etmişti.
Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden ve bu yıl 1. Lig’de yoluna devam eden Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi.
FIFA tarafından verilen cezanın ardından Adana temsilcisinin puanı -17'e gerilerken, kulüp son dönemdeki zorlu ekonomik sürecinde bir engel daha aldı. Daha önce de takımın başkanı Bedirhan Durak ligde devam eden kötü performans nedeniyle istifa etmişti.