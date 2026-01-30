Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tahran-abnin-irana-karsi-yasadisi-hamlesinden-halkimizin-mesru-haklarini-korumak-icin-gerekli-tum-1103133890.html
Tahran: AB'nin İran'a karşı yasadışı hamlesinden halkımızın meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız
Tahran: AB'nin İran'a karşı yasadışı hamlesinden halkımızın meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız
İran Dışişleri Bakanlığı, AB'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesine sert tepki göstererek, Tahran'ın ulusal çıkarlarını ve halkının meşru... 30.01.2026
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmesinin ardından Tahran'ın kendi çıkarlarını korumak için önlemler alacağını belirtti.Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları'nı AB terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştıklarını söylemişti.
Tahran: AB'nin İran'a karşı yasadışı hamlesinden halkımızın meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız

00:22 30.01.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
İran Dışişleri Bakanlığı, AB’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesine sert tepki göstererek, Tahran’ın ulusal çıkarlarını ve halkının meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak ilan etmesinin ardından Tahran'ın kendi çıkarlarını korumak için önlemler alacağını belirtti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İran İslam Cumhuriyeti, egemenliğini ve ulusal güvenliğini her türlü yabancı müdahale ve terörist saldırıdan koruma kararlılığının altını çizerek, Avrupa Birliği'nin İran'a karşı bu yasadışı hamlesinden İran halkının çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır
Daha önce, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları'nı AB terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştıklarını söylemişti.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
DÜNYA
Arakçi: Devrim Muhafızlarını ‘terör listesine’ almak büyük bir stratejik hata
Dün, 20:45
