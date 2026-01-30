https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tahran-abnin-irana-karsi-yasadisi-hamlesinden-halkimizin-mesru-haklarini-korumak-icin-gerekli-tum-1103133890.html
Tahran: AB'nin İran'a karşı yasadışı hamlesinden halkımızın meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak ilan etmesinin ardından Tahran'ın kendi çıkarlarını korumak için önlemler alacağını belirtti.Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları'nı AB terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştıklarını söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak ilan etmesinin ardından Tahran'ın kendi çıkarlarını korumak için önlemler alacağını belirtti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İran İslam Cumhuriyeti, egemenliğini ve ulusal güvenliğini her türlü yabancı müdahale ve terörist saldırıdan koruma kararlılığının altını çizerek, Avrupa Birliği'nin İran'a karşı bu yasadışı hamlesinden İran halkının çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır
Daha önce, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları'nı AB terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştıklarını söylemişti.