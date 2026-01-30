Tahran: AB'nin İran'a karşı yasadışı hamlesinden halkımızın meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız

İran İslam Cumhuriyeti, egemenliğini ve ulusal güvenliğini her türlü yabancı müdahale ve terörist saldırıdan koruma kararlılığının altını çizerek, Avrupa Birliği'nin İran'a karşı bu yasadışı hamlesinden İran halkının çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır