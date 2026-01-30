https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/suriye-ile-ypgsdg-ateskes-mutabakatinda-anlasti-1103142384.html

Suriye ile YPG/SDG ateşkes mutabakatında anlaştı

Suriye ile YPG/SDG ateşkes mutabakatında anlaştı

Sputnik Türkiye

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T11:46+0300

2026-01-30T11:46+0300

2026-01-30T12:30+0300

dünya

suriye

şam

sdg

ypg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102820751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f8ceb3e0b22ac9d3ddfb81c90b3117.jpg

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı bildirildi.Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırarak Şam yönetimi ile YPG/SDG'nin, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu.Mutabakatın, Suriye güçleri ile YPG/SDG unsurları arasında ateşkes sağlanması, iki tarafın askeri ve idari güçlerinin kademeli entegrasyonunu içerdiği belirtildi.Bu kapsamda "temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda" anlaşmaya varıldığı ifade edildi.Anlaşmada ayrıca, "bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynularab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı" kaydedildi.Bunun yanı sıra anlaşmanın, YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını da kapsadığı aktarıldı.Suriye'deki Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün güvence altına alınması konusunda da tarafların uzlaştığı bildirildi.Anlaşmanın, Suriye topraklarının birliğini sağlamayı, hukukun uygulanmasını ve ilgili taraflar arasında işbirliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/abd-ingiltere-fransa-almanya-ortak-aciklamasi-18-mart-mutabakatina-uyulmali-kalici-ateskes-1103126842.html

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, şam, sdg, ypg