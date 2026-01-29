ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ortak açıklaması: 18 Mart mutabakatına uyulmalı, kalıcı ateşkes sağlanmalı
16:57 29.01.2026 (güncellendi: 17:17 29.01.2026)
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack; ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortak açıklamasını paylaştı. Açıklamada ‘Suriye hükümeti ve SDG arasındaki gerilimin azaltılması, 18 Ocak mutabakatında dayalı olarak entegre’ ifadeleri yer aldı ve ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı yapıldı.
ABD'nin Suriye büyükelçiliği resmi internet sitesinde yer alan ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından X hesabından yapılan paylaşımda, Suriye ordusu ve SDG arasında 'gerilimin azaltıması', çağrısı yapıldı.
Barrack'ın "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki gerilimin azaltılması, 18 Ocak mutabakatında dayalı olarak entegre, tüm tarafların IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonla birlikte ilerlemek için odaklanmasına destek" ifadeleriyle paylaştığı ortak açıklama görüşmeler sonrası yayınlandı.
Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Almanya Devlet Bakanı Serap Güler ve ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılan toplantının ardından yayımladığı ortak açıklama:
24 Ocak’ta Suriye Hükümet Güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında ilan edilen ateşkesin 15 gün süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese sıkı biçimde uymaya ve azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Tüm dış aktörleri, barışın tesis edilmesi ve şiddetin tırmandırılmasının önlenmesi yönündeki çabalarımıza katılmaya davet ediyoruz.
Tüm tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğünü bir kez daha vurguluyoruz. İnsani yardımın güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla insani koridorların oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu koridorların korunması ve Kobani kentinde temel hizmetlerin yeniden başlatılması gerektiğinin altını çiziyoruz.
Ayrıca Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suriye Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri dahil olmak üzere ortakların, IŞİD’in ortaya çıkardığı zorlukların ele alınmasında oynadığı hayati rolü memnuniyetle karşılıyoruz.
‘Kalıcı ateşkeste süratle uzlaşma' çağrısı
Tüm tarafları kalıcı bir ateşkes üzerinde süratle uzlaşmaya ve mümkün olan en kısa sürede, 18 Ocak 2026 tarihli anlaşma temelinde, Suriye’nin kuzeydoğusunun tüm vatandaşlarının haklarını etkili biçimde tanıyan ve koruyan, tekil ve egemen bir devlete barışçıl ve sürdürülebilir biçimde entegrasyonunu hedefleyen müzakerelere yeniden başlamaya çağırıyoruz. Bunun, Suriye’de istikrara giden en etkili yol olduğuna inanıyoruz.
‘IŞİD’e karşı koalisyon acilen toplanmalı’
IŞİD ile mücadelede kolektif çabaların sürdürülmesi ve bu mücadeleye odaklanılması gerekliliğini yineliyoruz. Tüm tarafları, IŞİD tutuklama merkezleri içinde ve çevresinde herhangi bir güvenlik boşluğu oluşmasından kaçınmaya çağırıyoruz. Bu kaygıların ele alınabilmesi için, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un acilen toplanması konusunda mutabık kaldık.
‘Entegrasyonu hedefleyen anlaşmaları destekliyoruz’
Suriye’de tüm Suriyelilerin haklarını koruyan kapsayıcı bir siyasi geçişe olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz ve kuzeydoğu Suriye’nin barışçıl yollarla istikrara kavuşturulmasının, terörizmin yeniden canlanmasının önlenmesi ve bölgesel güvenlik açısından merkezi bir öncelik teşkil ettiğini vurguluyoruz.
Taraflar arasında, kuzeydoğu Suriye’nin tüm vatandaşlarının haklarını etkili biçimde koruyan, tekil, kapsayıcı ve egemen bir devlete barışçıl ve sürdürülebilir entegrasyonunu hedefleyen anlaşmaların uygulanmasını, bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte desteklemeye ve izlemeye hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.