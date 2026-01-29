https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/abd-ingiltere-fransa-almanya-ortak-aciklamasi-18-mart-mutabakatina-uyulmali-kalici-ateskes-1103126842.html

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ortak açıklaması: 18 Mart mutabakatına uyulmalı, kalıcı ateşkes sağlanmalı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ortak açıklaması: 18 Mart mutabakatına uyulmalı, kalıcı ateşkes sağlanmalı

ABD Suriye Temsilcisi Barrack, Fransa, İngiltere, ABD, Almanya'nın Suriye ortak açıklamasını duyurdu. SDG detayı yer aldı. Ayrıntılar haberde...

ABD'nin Suriye büyükelçiliği resmi internet sitesinde yer alan ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından X hesabından yapılan paylaşımda, Suriye ordusu ve SDG arasında 'gerilimin azaltıması', çağrısı yapıldı. Barrack'ın "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki gerilimin azaltılması, 18 Ocak mutabakatında dayalı olarak entegre, tüm tarafların IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonla birlikte ilerlemek için odaklanmasına destek" ifadeleriyle paylaştığı ortak açıklama görüşmeler sonrası yayınlandı.Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Almanya Devlet Bakanı Serap Güler ve ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılan toplantının ardından yayımladığı ortak açıklama: ‘Kalıcı ateşkeste süratle uzlaşma' çağrısı‘IŞİD’e karşı koalisyon acilen toplanmalı’‘Entegrasyonu hedefleyen anlaşmaları destekliyoruz’

