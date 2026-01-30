Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Putin, Trump'ın önerisini kabul etti
Putin, Trump'ın önerisini kabul etti
Ukrayna krizine çözüm bulmaya yönelik müzakereler için daha elverişli koşulların oluşmasını isteyen Trump'ın bombardımanların durması için Putin'e sunduğu... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
13:08 30.01.2026 (güncellendi: 13:36 30.01.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевVladimir Putin-Donald Trump
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Ukrayna krizine çözüm bulmaya yönelik müzakereler için daha elverişli koşulların oluşmasını isteyen Trump'ın bombardımanların durması için Putin'e sunduğu öneri kabul edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereler için uygun koşullar yaratmak amacıyla Ukrayna'ya yönelik bombardımanların 1 Şubat'a kadar durdurulması yönündeki talebinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Trump'ın bombardımanların durdurulması için Putin'den bizzat talepte bulunduğunu kaydeden Peskov, önerinin kabul edildiğinin altını çizdi.

Trump minnettarlığını dile getirmişti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında, Rusya’nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını askıya aldığını ve ABD’nin bunun için minnettar olduğunu söylemişti.

Ayrıca Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl çözüme kavuşturma konusunda büyük ilerlemenin kaydedildiğini savunan ABD lideri, “Orada büyük ilerlemenin kaydedildiğini düşünüyorum” demişti.
Ukraynalı militanlar her gün Rusya'daki sivilleri insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rus ordusu buna karşılık olarak hassas silahların yanı sıra insansız hava araçlarını da kullanarak, Ukrayna’da yalnızca askeri hedefleri vuruyor.

'BM Genel Sekreteri'nin Kırım ve Donbass çıkarımı son derece hatalı'

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

🔴BM Genel Sekreteri'nin halkların kendi kaderini tayin hakkının Kırım ve Donbass'taki durum için uygulanamaz olduğuna dair çıkarımları son derece hatalı

🔴Zelenskiy'in Kiev'de buluşma teklifi hakkında: Putin, Zelenskiy'i kendi inisiyatifiyle hiçbir yere davet etmedi ve ona görüşme teklif etmedi. Putin'in Moskova'ya daveti, Zelenskiy'in inisiyatifine bir yanıt niteliğindeydi, bunun anlaşılması önemli

🔴Zaporojye Nükleer Güç Santrali uzun zamandır Rus kontrolü altında ve Donbass'ta cephe hattındaki durum her şeyi açıklıyor

🔴Zaporojye NGS'yi çarpışmadan bırakmayacağını söyleyen Zelenskiy'in sözleri, bunun santrale yönelik bir saldırı planı olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda soru işaretleri doğurdu
