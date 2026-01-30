Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rusya-kuzey-akim-saldirisinin-arkasinda-sadece-ukraynalilarin-durdugu-iddiasini-kabul-etmeyiz-1103149767.html
Rusya: Kuzey Akım saldırısının arkasında sadece Ukraynalıların durduğu iddiasını kabul etmeyiz
Rusya: Kuzey Akım saldırısının arkasında sadece Ukraynalıların durduğu iddiasını kabul etmeyiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya Batı gizli servislerinin karıştığı yönündeki iddianın da incelenmesi... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T14:30+0300
2026-01-30T14:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
kuzey akım
ukrayna
batı
gizli servis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının patlatılmasının sadece Kiev rejimi tarafından gerçekleştirildiği iddiasını olduğu gibi kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.Zaharova, “Ukraynalıların Kuzey Akım patlamalarının arkasında tek başına olduğuna dair bizi ve dünyayı ikna etme girişimlerini olduğu gibi kabul etmeyeceğiz" diyerek şunu kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rusyanin-cin-ve-hindistanla-yaptigi-ticaretin-neredeyse-tamami-ulusal-para-birimleriyle-yapiliyor-1103148331.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kuzey akım, ukrayna, batı, gizli servis
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kuzey akım, ukrayna, batı, gizli servis

Rusya: Kuzey Akım saldırısının arkasında sadece Ukraynalıların durduğu iddiasını kabul etmeyiz

14:30 30.01.2026
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Sputnik / Командование обороны Дании
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya Batı gizli servislerinin karıştığı yönündeki iddianın da incelenmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının patlatılmasının sadece Kiev rejimi tarafından gerçekleştirildiği iddiasını olduğu gibi kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.
Zaharova, “Ukraynalıların Kuzey Akım patlamalarının arkasında tek başına olduğuna dair bizi ve dünyayı ikna etme girişimlerini olduğu gibi kabul etmeyeceğiz" diyerek şunu kaydetti:
Tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yürütmek en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Batı gizli servislerinin bombalamaya karışmış olabileceği iddiasının incelenmesi gerekiyor.

Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti. 21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı. Rusya'da olayla ilgili ulusalararası terör saldırısı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Rubles and yuans - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
EKONOMİ
Rusya'nın Çin ve Hindistan’la yaptığı ticaretin neredeyse tamamı ulusal para birimleriyle yapılıyor
14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала