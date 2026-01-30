https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rusya-kuzey-akim-saldirisinin-arkasinda-sadece-ukraynalilarin-durdugu-iddiasini-kabul-etmeyiz-1103149767.html

Rusya: Kuzey Akım saldırısının arkasında sadece Ukraynalıların durduğu iddiasını kabul etmeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya Batı gizli servislerinin karıştığı yönündeki iddianın da incelenmesi... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının patlatılmasının sadece Kiev rejimi tarafından gerçekleştirildiği iddiasını olduğu gibi kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.Zaharova, “Ukraynalıların Kuzey Akım patlamalarının arkasında tek başına olduğuna dair bizi ve dünyayı ikna etme girişimlerini olduğu gibi kabul etmeyeceğiz" diyerek şunu kaydetti:

2026

