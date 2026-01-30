https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rusya-kuzey-akim-saldirisinin-arkasinda-sadece-ukraynalilarin-durdugu-iddiasini-kabul-etmeyiz-1103149767.html
Rusya: Kuzey Akım saldırısının arkasında sadece Ukraynalıların durduğu iddiasını kabul etmeyiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının patlatılmasının sadece Kiev rejimi tarafından gerçekleştirildiği iddiasını olduğu gibi kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.Zaharova, “Ukraynalıların Kuzey Akım patlamalarının arkasında tek başına olduğuna dair bizi ve dünyayı ikna etme girişimlerini olduğu gibi kabul etmeyeceğiz" diyerek şunu kaydetti:
2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının patlatılmasının sadece Kiev rejimi tarafından gerçekleştirildiği iddiasını olduğu gibi kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.
Zaharova, “Ukraynalıların Kuzey Akım patlamalarının arkasında tek başına olduğuna dair bizi ve dünyayı ikna etme girişimlerini olduğu gibi kabul etmeyeceğiz" diyerek şunu kaydetti:
Tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yürütmek en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Batı gizli servislerinin bombalamaya karışmış olabileceği iddiasının incelenmesi gerekiyor.
Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti. 21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı. Rusya'da olayla ilgili ulusalararası terör saldırısı suçlamasıyla dava açılmıştı.