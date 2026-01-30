https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rus-disislerinden-guvenligini-abye-baglayanlara-tavsiye-gronlanda-bakin-1103137803.html

Rus Dışişleri'nden, güvenliğini AB'ye bağlayanlara tavsiye: 'Grönland'a bakın'

Rus Dışişleri’nden, güvenliğini AB’ye bağlayanlara tavsiye: ‘Grönland’a bakın’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Grönland meselesinin, geleceğini ve güvenliğini Avrupa’ya bağlayan ülkelere ders olması gerektiğini söyledi.Lyubinskiy, “Yaşananlar (Avrupa'nın Grönland'ı koruyamaması), bence, geleceklerini ve güvenliklerini Avrupalı ​​yöneticilerin vaatlerine bağlayanlar için düşünme sebebi olmalı” ifadesini kullandı.Alman ordusu mensuplarının, görevlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Grönland'ı hızla terk ettiklerini hatırlatan Rus diplomat, “Donald Trump'ın buna verdiği tepkiye bakılırsa, Avrupa’nın Grönland'ı savunmak için oluşturduğu ‘ortak cephe’ onda güçlü bir izlenim bırakmış, ancak Avrupalıların beklediği gibi değil” diye ekledi.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.Trump, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Avrupa’yı sert bir şekilde eleştirerek Avrupa'nın yanlış yönde ilerlediğini ve sahip olduğu doğal kaynakları kullanmadığının altını çizmişti.Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede ada ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın temelinin atıldığını bildirmişti. CNN’in aktardığına göre taraflar, olası anlaşmanın adadaki ittifak rolünün güçlendirilmesini, ABD’nin kaynaklara erişiminin genişletilmesini ve Grönland’ın Rusya ile Çin’den yatırım kabul etmesinin yasaklanmasını içereceği konusunda uzlaşmıştı. Axios portalı ise projenin adanın egemenliğinin ABD’ye devredilmesini öngörmediğini öne sürmüş bunun yerine, adaya 'Altın Kubbe' adlı bir füze savunma sistemi konuşlandırılması planlandığını aktarmıştı.

