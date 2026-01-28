https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/restoran-ve-kafelerde-yeni-donem-servis-kuver-ve-masa-ucreti-yasaklaniyor-1103093485.html

Restoran ve kafelerde yeni dönem: Servis, kuver ve masa ücreti yasaklanıyor

Restoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti uygulamaları sona eriyor. Yeni düzenleme ile işletmelerin bu adlar altında müşteriden ek ücret talep etmesi tamamen yasaklanacak.Fiyat listesinde yer alsa bile alınamayacakMevcut uygulamada işletmeler, servis veya kuver gibi ek kalemleri fiyat listesinde belirtmek şartıyla talep edebiliyordu. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu uygulama geçerliliğini yitirecek. Tüketici, yalnızca sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.Cezalar 1,4 milyon liraya kadar çıkıyorKurallara uymayan işletmeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Düzenlemeye aykırı davranan restoran ve kafelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.Bahşiş uygulaması devam edecekDüzenleme kapsamında bahşiş uygulaması ise yasaklanmıyor. Bahşişin, gönüllülük esasına dayalı olduğu için mevcut haliyle devam edeceği belirtildi.Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyorTicaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik çalışmasında sona gelindi. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

