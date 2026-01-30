https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/putin-zorlu-kuresel-kosullara-ragmen-askeri-teknik-isbirligi-sistemi-istikrarli-bicimde-isliyor-1103160468.html
Putin: Zorlu küresel koşullara rağmen askeri-teknik işbirliği sistemi istikrarlı biçimde işliyor
Putin: Zorlu küresel koşullara rağmen askeri-teknik işbirliği sistemi istikrarlı biçimde işliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın 2025 yılı savunma sanayi ihracatının 15 milyar doları aştığını açıkladı. Rus lider, 2026-2028 döneminde yeni destek... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T22:43+0300
2026-01-30T22:43+0300
2026-01-30T22:43+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya askeri-teknik i̇şbirliği komisyonu
i̇hracat
savunma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101629616_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_39b1fb40ef85aadff96a52737c4564ca.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında, ülkenin savunma sanayi kompleksinin 2025 yılı performansını değerlendirerek gelecek yıllara dair hedefleri belirledi.Putin, Rusya'nın askeri-teknik işbirliği sisteminin 2025 yılında yüksek performans ve dayanıklılık gösterdiğini belirtti. Rus lidere göre, 30'dan fazla ülkeye savunma ürünü ihraç edilirken, döviz geliri 15 milyar doları aştı.Rus lider, zorlu küresel koşullara ve Batı’nın artan baskılarına rağmen askeri-teknik işbirliği sisteminin istikrarlı biçimde işlediğini, ihracat sözleşmelerinin aksatılmadan yerine getirildiğini ifade etti.Putin ayrıca, zamanında alınan destek önlemlerinin savunma sanayi kuruluşlarının düzenli çalışmasınını mümkün kıldığını belirterek, 2026-2028 dönemi için yeni devlet destek paketi planlandığını vurguladı.Toplantıda, söz konusu kuruluşlardaki üretimin büyük bölümünün sivil amaçlı olduğuna da dikkat çekildi. 2026 yılında askeri ihracat hacminin önemli ölçüde artması hedefleniyor.Yabancı devletlerle askeri-teknik işbirliğini yönlendiren bu komisyon, Rusya’nın bu alandaki devlet politikasına dair temel strateji önerilerini geliştiren danışma ve istişare organı konumunda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trump-kieve-yonelik-saldirilar-durdu-rusyaya-minnettariz-1103138407.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101629616_101:0:760:494_1920x0_80_0_0_4b90d17868e3b06454c2a0bcedeb6523.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, rusya askeri-teknik i̇şbirliği komisyonu, i̇hracat, savunma
vladimir putin, rusya, rusya askeri-teknik i̇şbirliği komisyonu, i̇hracat, savunma
Putin: Zorlu küresel koşullara rağmen askeri-teknik işbirliği sistemi istikrarlı biçimde işliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın 2025 yılı savunma sanayi ihracatının 15 milyar doları aştığını açıkladı. Rus lider, 2026-2028 döneminde yeni destek paketlerinin devreye alınacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında, ülkenin savunma sanayi kompleksinin 2025 yılı performansını değerlendirerek gelecek yıllara dair hedefleri belirledi.
Putin, Rusya'nın askeri-teknik işbirliği sisteminin 2025 yılında yüksek performans ve dayanıklılık gösterdiğini belirtti. Rus lidere göre, 30'dan fazla ülkeye savunma ürünü ihraç edilirken, döviz geliri 15 milyar doları aştı.
Ayrıca, askeri ürün teslimatlarımızın kapsamını ve coğrafyasını önemli ölçüde genişletmemizi sağlayacak temel altyapının oluşturulması da son derece önemlidir; bu sayede Rusya, gerçek savaş koşullarında kanıtlanmış ve test edilmiş gelişmiş silah sistemlerinin güvenilir bir ortağı, geliştiricisi ve üreticisi olarak konumunu güçlendirmektedir.
Rus lider, zorlu küresel koşullara ve Batı’nın artan baskılarına rağmen askeri-teknik işbirliği sisteminin istikrarlı biçimde işlediğini, ihracat sözleşmelerinin aksatılmadan yerine getirildiğini ifade etti.
Putin ayrıca, zamanında alınan destek önlemlerinin savunma sanayi kuruluşlarının düzenli çalışmasınını mümkün kıldığını belirterek, 2026-2028 dönemi için yeni devlet destek paketi planlandığını vurguladı.
Toplantıda, söz konusu kuruluşlardaki üretimin büyük bölümünün sivil amaçlı olduğuna da dikkat çekildi. 2026 yılında askeri ihracat hacminin önemli ölçüde artması hedefleniyor.
Yabancı devletlerle askeri-teknik işbirliğini yönlendiren bu komisyon, Rusya’nın bu alandaki devlet politikasına dair temel strateji önerilerini geliştiren danışma ve istişare organı konumunda bulunuyor.