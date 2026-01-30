Putin: Zorlu küresel koşullara rağmen askeri-teknik işbirliği sistemi istikrarlı biçimde işliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/putin-zorlu-kuresel-kosullara-ragmen-askeri-teknik-isbirligi-sistemi-istikrarli-bicimde-isliyor-1103160468.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında, ülkenin savunma sanayi kompleksinin 2025 yılı performansını değerlendirerek gelecek yıllara dair hedefleri belirledi.Putin, Rusya'nın askeri-teknik işbirliği sisteminin 2025 yılında yüksek performans ve dayanıklılık gösterdiğini belirtti. Rus lidere göre, 30'dan fazla ülkeye savunma ürünü ihraç edilirken, döviz geliri 15 milyar doları aştı.Rus lider, zorlu küresel koşullara ve Batı’nın artan baskılarına rağmen askeri-teknik işbirliği sisteminin istikrarlı biçimde işlediğini, ihracat sözleşmelerinin aksatılmadan yerine getirildiğini ifade etti.Putin ayrıca, zamanında alınan destek önlemlerinin savunma sanayi kuruluşlarının düzenli çalışmasınını mümkün kıldığını belirterek, 2026-2028 dönemi için yeni devlet destek paketi planlandığını vurguladı.Toplantıda, söz konusu kuruluşlardaki üretimin büyük bölümünün sivil amaçlı olduğuna da dikkat çekildi. 2026 yılında askeri ihracat hacminin önemli ölçüde artması hedefleniyor.Yabancı devletlerle askeri-teknik işbirliğini yönlendiren bu komisyon, Rusya’nın bu alandaki devlet politikasına dair temel strateji önerilerini geliştiren danışma ve istişare organı konumunda bulunuyor.

