Putin, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani’yi Kremlin’de kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’yi Kremlin’de kabul etti. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi ziyaret kapsamında Rusya'da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi kabul ettiğini bildirdi.Putin 16 Ocak’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu temas sırasında, İran’daki iç gelişmeler ve bölgede yükselen tansiyon ele alınmıştı. Liderler İran ve genel olarak Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ın iç işlerine doğrudan müdahalede bulunduğunu ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi ziyaret kapsamında Rusya'da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi kabul ettiğini bildirdi.
Putin 16 Ocak’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu temas sırasında, İran’daki iç gelişmeler ve bölgede yükselen tansiyon ele alınmıştı. Liderler İran ve genel olarak Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ın iç işlerine doğrudan müdahalede bulunduğunu ifade etmişti.