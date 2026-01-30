https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/putin-iran-ulusal-guvenlik-konseyi-sekreteri-laricaniyi-kremlinde-kabul-etti-1103158460.html

Putin, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani’yi Kremlin’de kabul etti

Putin, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani’yi Kremlin’de kabul etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’yi Kremlin’de kabul etti. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T21:15+0300

2026-01-30T21:15+0300

2026-01-30T21:15+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

vladimir putin

ali laricani

i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi

rusya

i̇ran

abd

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102028788_0:0:736:415_1920x0_80_0_0_e5906e99cd2daad0b9c9e223c1bccb7e.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi ziyaret kapsamında Rusya'da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi kabul ettiğini bildirdi.Putin 16 Ocak’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu temas sırasında, İran’daki iç gelişmeler ve bölgede yükselen tansiyon ele alınmıştı. Liderler İran ve genel olarak Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ın iç işlerine doğrudan müdahalede bulunduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abdden-iran-baglantili-yeni-yaptirimlar-iran-devrim-muhafizlari-komutanlari-ve-babek-zencani-de-1103156122.html

rusya

i̇ran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ali laricani, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, rusya, i̇ran, abd, i̇srail, mesud pezeşkiyan