Nijer, havalimanı saldırısına ilişkin 3 ülkeyi suçladı
Nijer, havalimanı saldırısına ilişkin 3 ülkeyi suçladı
Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, Niamey’deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen gece saldırısının arkasında Fransa, Benin ve Fildişi Sahili’nin olduğunu öne sürdü. Tiani, şöyle konuştu:Yaklaşık yarım saat süren saldırıda 4 asker yaralanırken 20 saldırgan etkisiz hale getirildi, 11 kişi gözaltına alındı. Nijer medyası, saldırganlar arasında bir Fransız vatandaşının da bulunduğunu iddia etti.
Nijer, havalimanı saldırısına ilişkin 3 ülkeyi suçladı

02:01 30.01.2026
Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının arkasında Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'in olduğunu iddia etti.
Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen gece saldırısının arkasında Fransa, Benin ve Fildişi Sahili'nin olduğunu öne sürdü.
Tiani, şöyle konuştu:
"Bu paralı askerlerin sponsorlarına, özellikle Emmanuel Macron (Fransa Cumhurbaşkanı), Patrice Talon (Benin Cumhurbaşkanı) ve Alassane Ouattara'ya (Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı) sesleniyoruz; onların havlamalarını yeterince dinledik, şimdi onlar da bizim kükrememizi dinleyecek."
Yaklaşık yarım saat süren saldırıda 4 asker yaralanırken 20 saldırgan etkisiz hale getirildi, 11 kişi gözaltına alındı. Nijer medyası, saldırganlar arasında bir Fransız vatandaşının da bulunduğunu iddia etti.
