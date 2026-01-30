Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/necip-hablemitoglu-suikasti-davasinda-karar-nuri-gokhan-bozkir-tahliye-oldu--1103156367.html
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında karar: Nuri Gökhan Bozkır tahliye oldu
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında karar: Nuri Gökhan Bozkır tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Necip Hablemitoğlu’nun suikastına ilişkin davada, mahkeme tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T18:30+0300
2026-01-30T18:30+0300
türki̇ye
necip hablemitoğlu
nuri gökhan bozkır
türkiye
dava
mahkeme
mahkeme kararı
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/42/1040844289_8:0:1192:666_1920x0_80_0_0_ab9cf4fcce170a2ae024ecc3ec8701b2.jpg
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de öldürülmesine ilişkin dava görüldü.Mahkeme kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere yönelik yürütülen ayrı soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Dosyanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Diğer sanıkların adli kontrol tedbirleri sürerken dava 18 Mayıs’a ertelendi. Bozkır’ın ise 'soğan tırları' davasındaki hüküm nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/hablemitoglu-davasinda-istenen-cezalar-belirlendi-6-saniga-tasarlayarak-kasten-oldurme-sucundan-1098100936.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/42/1040844289_156:0:1044:666_1920x0_80_0_0_811cee1e54dc5a1648a08453201e2012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
necip hablemitoğlu, nuri gökhan bozkır, türkiye, dava, mahkeme, mahkeme kararı, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
necip hablemitoğlu, nuri gökhan bozkır, türkiye, dava, mahkeme, mahkeme kararı, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında karar: Nuri Gökhan Bozkır tahliye oldu

18:30 30.01.2026
© Fotoğraf : Twitter Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Necip Hablemitoğlu’nun suikastına ilişkin davada, mahkeme tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de öldürülmesine ilişkin dava görüldü.
Mahkeme kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere yönelik yürütülen ayrı soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Dosyanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Diğer sanıkların adli kontrol tedbirleri sürerken dava 18 Mayıs’a ertelendi. Bozkır’ın ise 'soğan tırları' davasındaki hüküm nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi.
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
TÜRKİYE
Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet
24 Temmuz 2025, 04:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала