Necip Hablemitoğlu suikastı davasında karar: Nuri Gökhan Bozkır tahliye oldu
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında karar: Nuri Gökhan Bozkır tahliye oldu
30.01.2026
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de öldürülmesine ilişkin dava görüldü.Mahkeme kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere yönelik yürütülen ayrı soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Dosyanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Diğer sanıkların adli kontrol tedbirleri sürerken dava 18 Mayıs’a ertelendi. Bozkır’ın ise 'soğan tırları' davasındaki hüküm nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi.
Necip Hablemitoğlu’nun suikastına ilişkin davada, mahkeme tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de öldürülmesine ilişkin dava görüldü.
Mahkeme kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere yönelik yürütülen ayrı soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Dosyanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Diğer sanıkların adli kontrol tedbirleri sürerken dava 18 Mayıs’a ertelendi. Bozkır’ın ise 'soğan tırları' davasındaki hüküm nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi.