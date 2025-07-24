Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/hablemitoglu-davasinda-istenen-cezalar-belirlendi-6-saniga-tasarlayarak-kasten-oldurme-sucundan-1098100936.html
Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet
Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet
Sputnik Türkiye
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı mütalaasında, 6 sanığın 'tasarlayarak kasten... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T04:41+0300
2025-07-24T04:41+0300
türki̇ye
türkiye
necip hablemitoğlu
fetullah gülen
mustafa özcan
mumcuoğlu
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/42/1040844289_8:0:1192:666_1920x0_80_0_0_ab9cf4fcce170a2ae024ecc3ec8701b2.jpg
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayında 'adi bir cinayet' sebebinin bulunmadığı belirtilen mütalaada, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen 'adam öldürme' eyleminin ise 'siyasi bir cinayet' olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.Aynı zamanda mütalaada, şu ifadeler yer aldı:Mütalaada, sanıklar Altaylı, Köstem, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu ve Bozkır'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Narin'in ise "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.Ayrıca mütalaada, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi, firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak'ın dosyalarının ayrılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/hablemitoglu-davasinda-dinlenen-tanik-kostebek-kitabinin-basilmamasi-icin-250-bin-lira-teklif-1089853780.html
türki̇ye
mumcuoğlu
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/42/1040844289_156:0:1044:666_1920x0_80_0_0_811cee1e54dc5a1648a08453201e2012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, necip hablemitoğlu, fetullah gülen, mustafa özcan, mumcuoğlu, ankara
türkiye, necip hablemitoğlu, fetullah gülen, mustafa özcan, mumcuoğlu, ankara

Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet

04:41 24.07.2025
© Fotoğraf : Twitter Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı mütalaasında, 6 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayında 'adi bir cinayet' sebebinin bulunmadığı belirtilen mütalaada, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen 'adam öldürme' eyleminin ise 'siyasi bir cinayet' olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.
Aynı zamanda mütalaada, şu ifadeler yer aldı:
"Sanıkların, Necip Hablemitoğlu'nu öldürme kararı aldıkları, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Mustafa Levent Göktaş'ı azmettirdikleri, sanık Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini gerek görev gereği kendisine bağlı olan gerekse de illegal olarak kendisine örgütsel bağlılık içerisinde yer alan sanıklar Bozkır, Emek ve Mumcuoğlu'na gerçekleştirdiği, Mumcuoğlu'nun, maktulü ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürdüğü gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında toplanan ve hükme esas kabul edilerek mütalaamızda açıklanan delillerle ortaya konulmuştur."
Mütalaada, sanıklar Altaylı, Köstem, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu ve Bozkır'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Narin'in ise "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
Ayrıca mütalaada, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi, firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak'ın dosyalarının ayrılması istendi.
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Hablemitoğlu davasında dinlenen tanık: 'Köstebek kitabının basılmaması için 250 bin lira teklif edildi'
30 Ekim 2024, 17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала