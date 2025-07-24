https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/hablemitoglu-davasinda-istenen-cezalar-belirlendi-6-saniga-tasarlayarak-kasten-oldurme-sucundan-1098100936.html
Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet
Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet
Sputnik Türkiye
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı mütalaasında, 6 sanığın 'tasarlayarak kasten... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T04:41+0300
2025-07-24T04:41+0300
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayında 'adi bir cinayet' sebebinin bulunmadığı belirtilen mütalaada, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen 'adam öldürme' eyleminin ise 'siyasi bir cinayet' olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.Aynı zamanda mütalaada, şu ifadeler yer aldı:Mütalaada, sanıklar Altaylı, Köstem, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu ve Bozkır'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Narin'in ise "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.Ayrıca mütalaada, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi, firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak'ın dosyalarının ayrılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/hablemitoglu-davasinda-dinlenen-tanik-kostebek-kitabinin-basilmamasi-icin-250-bin-lira-teklif-1089853780.html
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türkiye, necip hablemitoğlu, fetullah gülen, mustafa özcan, mumcuoğlu, ankara
türkiye, necip hablemitoğlu, fetullah gülen, mustafa özcan, mumcuoğlu, ankara
Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı mütalaasında, 6 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayında 'adi bir cinayet' sebebinin bulunmadığı belirtilen mütalaada, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen 'adam öldürme' eyleminin ise 'siyasi bir cinayet' olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.
Aynı zamanda mütalaada, şu ifadeler yer aldı:
"Sanıkların, Necip Hablemitoğlu'nu öldürme kararı aldıkları, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Mustafa Levent Göktaş'ı azmettirdikleri, sanık Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini gerek görev gereği kendisine bağlı olan gerekse de illegal olarak kendisine örgütsel bağlılık içerisinde yer alan sanıklar Bozkır, Emek ve Mumcuoğlu'na gerçekleştirdiği, Mumcuoğlu'nun, maktulü ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürdüğü gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında toplanan ve hükme esas kabul edilerek mütalaamızda açıklanan delillerle ortaya konulmuştur."
Mütalaada, sanıklar Altaylı, Köstem, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu ve Bozkır'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Narin'in ise "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
Ayrıca mütalaada, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi, firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak'ın dosyalarının ayrılması istendi.