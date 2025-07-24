https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/hablemitoglu-davasinda-istenen-cezalar-belirlendi-6-saniga-tasarlayarak-kasten-oldurme-sucundan-1098100936.html

Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet

Hablemitoğlu davasında istenen cezalar belirlendi: 6 sanığa tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet

Sputnik Türkiye

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı mütalaasında, 6 sanığın 'tasarlayarak kasten... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T04:41+0300

2025-07-24T04:41+0300

2025-07-24T04:41+0300

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fetullah gülen

mustafa özcan

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayında 'adi bir cinayet' sebebinin bulunmadığı belirtilen mütalaada, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen 'adam öldürme' eyleminin ise 'siyasi bir cinayet' olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.Aynı zamanda mütalaada, şu ifadeler yer aldı:Mütalaada, sanıklar Altaylı, Köstem, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu ve Bozkır'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Narin'in ise "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.Ayrıca mütalaada, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi, firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak'ın dosyalarının ayrılması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/hablemitoglu-davasinda-dinlenen-tanik-kostebek-kitabinin-basilmamasi-icin-250-bin-lira-teklif-1089853780.html

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