https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/izmirde-kuvvetli-saganak-etkili-oldu-izsu-baraj-doluluk-orani-ne-kadar-oldu-1103139780.html
İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oldu: İZSU baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oldu: İZSU baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İzmir baraj doluluk oranları İzmir'de meydana gelen son yağışların ardından merak konusu oldu. İZSU tarafından günlük doluluk oranı raporu yayınlandı. İzmir'de... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
İzmir baraj doluluk oranı il genelinde meydana gelen yağışlar sonrası merak konusu oldu. İZSU baraj doluluk oranları hemen her gün olduğu gibi bugün de İZSU tarafından güncellendi. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 20 civarlarında seyrediyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç? İzmir barajları doldu mu? Son yağışlar etkili oldu mu?İzmir baraj doluluk oranı 30 Ocak bugün ortalama yüzde 20 seviyelerinde kaydedildi.Bir önceki yıl aynı dönemlerde ise ortalama baraj doluluk oranı yüzde 30 üzerinde seyrediyordu.
10:24 30.01.2026 (güncellendi: 10:25 30.01.2026)
İzmir'de sel
İzmir baraj doluluk oranları İzmir'de meydana gelen son yağışların ardından merak konusu oldu. İZSU tarafından günlük doluluk oranı raporu yayınlandı. İzmir'de sabah saatlerinde baraj doluluk oranları yüzde 20 seviyesinde seyrediyor. Peki, 30 Ocak İzmir baraj doluluk oranı yüze kaç?
İzmir baraj doluluk oranı il genelinde meydana gelen yağışlar sonrası merak konusu oldu.
İZSU baraj doluluk oranları hemen her gün olduğu gibi bugün de İZSU tarafından güncellendi. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 20 civarlarında seyrediyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İzmir barajları doldu mu? Son yağışlar etkili oldu mu?

İzmir baraj doluluk oranı 30 Ocak bugün ortalama yüzde 20 seviyelerinde kaydedildi.
Bir önceki yıl aynı dönemlerde ise ortalama baraj doluluk oranı yüzde 30 üzerinde seyrediyordu.
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına: Bazı araçlar sular altında kaldı, dükkanları su bastı
Dün, 22:21
