Çin’den Venezüella ve Küba açıklaması: Tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahaleye karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezüella’ya yönelik tek taraflı yaptırım uygulamasına karşı olduklarını açıkladı; Pekin, Küba’ya petrol satan üçüncü ülkelere... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ecc05a094d53da743f4df3787c429.jpg

Çin, başka ülkelerin Venezüella’ya yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı çıktığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin ilkesel olarak “yasadışı tek taraflı yaptırımlara” karşı olduğunu vurguladı.Guo Jiakun, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya petrol satan veya tedarik eden üçüncü ülkelere gümrük vergileri ve diğer tarifeler getirilmesinin önünü açan kararını da değerlendirdi.Çinli sözcü, bu adımı “dış müdahale” olarak niteleyerek şunları söyledi:Trump geçen perşembe imzaladığı kararnameyle, Küba’ya petrol satan ülkelerden yapılacak ithalata ek gümrük vergileri uygulanabilmesinin yolunu açmış, ayrıca Havana’dan kaynaklandığını öne sürdüğü ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek ulusal acil durum ilan etmişti.

